“Jennifer, Il Sogno” in scena al Teatrosophia di Roma

Share

Torna in scena a Roma dal 9 al 12 novembre al Teatrosophia lo spettacolo “Jennifer – Il Sogno! tratto da Le cinque rose di Jennifer di Annibale Ruccello, drammaturgo campano scomparso a soli trent’anni. L’attore e regista Antonello De Rosa è Jennifer, travestito romantico che abita in un quartiere popolare della Napoli degli anni ’80 dove trascorre la maggior parte del suo tempo chiuso in casa in attesa della telefonata di Franco, l’ingegnere di Genova di cui è innamorato.

Antonello De Rosa foto di Mario Giannini

In verità, Jennifer riceve numerose chiamate – sia anonime, che non – da altri, tra equivoci e provocazioni. “Nei confronti del suo amato” – rivela De Rosa – “non perde mai il suo tipico romanticismo, vero e proprio il leitmotiv di questo atto unico. Lo sottolinea la dedica musicale ripetuta alla radio: il successo di Patty Pravo Se perdo te che intervalla le notizie lanciate dall’emittente radiofonica di cronaca riguardanti un serial killer che uccide i travestiti del quartiere”.

La variazione di registro e i passaggi repentini dal drammatico, al tragico e al comico, rendono la scena ricca di personalità, un tipo di personalità che tiene viva l’attenzione dello spettatore sul Jennifer, interpretata da De Rosa. Paura, angoscia, solitudine, delirio: tutte emozioni che si intervallano in questo viaggio interiore di Jennifer, in cui lo spettatore viene immerso.

Sulla scena compare Jennifer, ombra leggera e incerta sulla linea sottile che divide il femminile dal maschile, continuamente alla ricerca di sé, della sua sessualità, della sua natura di uomo, della sua verità di donna. Lentamente prendono corpo le sue ossessioni, macerate in lunghe solitarie notti, nel chiuso di una stanza in una penombra, in attesa di telefonate desiderate e mai ricevute.

Jennifer vive tra il sogno e la realtà, come sospesa, appesa al tenue filo della speranza di poter vivere una passione.

Lo spettacolo – in scena da quasi vent’otto anni- ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi nazionali, tra cui il prestigioso Premio Camilleri, con una giuria di eccezione: Fioretta Mari, Ida Carrara e lo scrittore Camilleri, dove De Rosa è stato decretato uno dei migliori interpreti teatrali italiani. “Tu non hai interpretato Jennifer, tu sei Jennifer! E dimmi da quale penna di autore esci”, il commento di Camilleri all’attore e regista salernitano in occasione della premiazione alla Valle Dei Templi alcuni anni fa.

Jennifer è uno spettacolo che va oltre la messa in scena; la riscrittura scenica e registica di Antonello De Rosa, infatti è diventa oggetto di laurea per ben diciotto tesi universitarie in facoltà di Spettacolo, Sociologia e Filosofia presso le facoltà nazionali e scozzese di St. Andrews.

Antonello De Rosa nasce a Salerno nel 1973. Vive tra Salerno e Roma: La sua formazione è: Università Scienze e Tecnologie delle Arti, dello Spettacolo e del Cinema. Istituto Statale D’Arte (Salerno) – Accademia Delle Belle Arti di Napoli. – ICRA PROJECT Scuola di mimo di Michele Monetta. – Corso di aggiornamento annuale sul: Teatro ed Espressione, presso ScenaTeatro. – Corso di Regia contemporanea, Fringe Italia Roma. – Stage/Corso di Aggiornamento di Arte Applicata e Regia Teatrale, Biennale di Venezia 2015. Oggi è sicuramente il maggior esponente della corrente “RUCCELLIANA”, conoscitore come nessuno del pensiero di Annibale Ruccello. Interprete protagonista di spettacoli teatrali di successo. Direttore artistico di diverse rassegne teatrali. Esperienze Tv, Cinema e corto metraggi. Per Antonello De Rosa, lo scrittore ed attore Peppe Lanzetta scrisse uno spettacolo “FEMMENE STRACCIATE” portato in tournée in tutta Europa. Direttore artistico dell’Accademia Scena Teatro con sede principale a Salerno e che conta più di 280 allievi. L’accademia di De Rosa accogli tutti senza nessuna discriminazione socioculturale ed è aperta a tutte le diverse abilità. Non vedenti e corrazzati fanno parte dell’Accademia di De Rosa. Responsabile da 30 anni dei centri di riabilitazione mentale U.I.L.D.M Campania, del Teatro Terapia; Responsabile del Teatro di Riabilitazione Sociale nelle carceri di Eboli (SA).

Biglietti:

INTERO: Euro 14,00+5,00 per tessera associativa

RIDOTTO: Euro 11,00+5,00 per tessera associativa

PRENOTAZIONI:

https://www.teatrosophia.it/index.php/le-stagioni/2023-2024?view=article&id=33&catid=9

info@teatrosophia.com 0668801089- 353 3925682

Comunicato Stampa: Maresa Palmacci