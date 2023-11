Jack Daniel’s official partner del joint album di Salmo & Noyz Narcos

Share

Jack Daniel’s ama la musica, da sempre. E la musica è sempre stata una parte fondante della storia di Jack Daniel’s: dai piccoli locali di quartiere fino alle arene con il tutto esaurito, dai bicchieri di Jack sollevati da chitarristi alle prime armi che imparano gli accordi di base ad alcuni dei musicisti più celebri al mondo. Giovedì 2 novembre si è tenuta una nuova importante tappa del viaggio di Mr. Jack a ritmo di musica: questa volta Jack Daniel’s si è immerso nelle atmosfere street di CVLT (Sony Music), l’attesissimo joint album di Salmo & Noyz Narcos – due dei rapper che più hanno rivoluzionato e plasmato il rap italiano negli ultimi 15 anni – pubblicato il 3 novembre. Il disco è un manifesto di ciò che da sempre caratterizza la produzione dei due rapper. Un immaginario ben definito, che pesca a piene mani dal rap, dall’hip hop, dal cinema, ma anche dalle rispettive carriere, omaggiate a più riprese.

Un evento attesissimo, svoltosi a Milano, con Jack Daniel’s come official partner che ha portato la sua drink list dedicata – con protagonista assoluto il classico Old N. 7 – e l’animazione skate sull’iconica pipeline Jack Daniel’s in legno costruita all’interno della location dell’evento (DI4). Oltre ai Friends of Jack invitati al party, tutti i presenti hanno potuto godere del primo ascolto di CVLT insieme a Salmo e Noyz Narcos gustando i drink made in Jack, mentre gli skater professionisti animavano con le loro evoluzioni la pipeline nel corso di tutta la serata.

Il rapporto tra Jack Daniel’s e la musica nasce nel 1892 quando Mr. Jack formò la Silver Cornet Band insieme ad un gruppo di abitanti di Lynchburg e lavoratori della famosa distilleria, per invitare la folla a raggiungere la cittadina del Tennessee e condividere insieme degli eventi speciali. E da quel momento, il viaggio è stato senza sosta: un percorso ricco di emozioni, passione, vitalità, sforzi e successi che si è rinnovato anche in occasione del release party esclusivo di CVLT.

Jack fa girare la musica, non la testa.

Bevi responsabilmente.

ABOUT JACK DANIEL’S

Ufficialmente registrata dal governo degli Stati Uniti nel 1866 e con sede a Lynchburg, Tennessee, la Jack Daniel Distillery, di proprietà di Lem Motlow, è la più antica distilleria degli Stati Uniti ed è nel Registro Nazionale dei luoghi storici. Jack Daniel è il creatore del famoso Jack Daniel’s Old No. 7 Tennessee Whiskey, Jack Daniel’s Single Barrel Tennessee Whiskey, Gentleman Jack, Jack Daniel‘s & Cola, Jack Daniel’s Tennessee Rye, Jack Daniel’s Tennessee Honey, Jack Daniel’s Tennessee Fire, Jack Daniel’s Tennessee Apple, Jack Daniel’s Bonded Tennessee Whiskey e Jack Daniel’s Triple Mash Blended Straight Whiskey. Oggi Jack Daniel’s è una vera e propria icona globale presente in oltre 170 paesi del mondo ed è il marchio di alcolici di maggior valore al mondo, secondo Interbrand.

