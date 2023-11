Continua la programmazione “Agorà – Teatro e Musica alle Radici”

Share

“Agorà – Teatro e Musica alle Radici” continua la sua programmazione con altri spettacoli in scena, dal 9 al 12 novembre, in diverse periferie della Capitale: la Biblioteca Aldo Fabrizi, il Parco Campagna Ex Meda, passando per il Museo Casal de Pazzi e il Teatro del Lido di Ostia. il Festival organizzato da Il NaufragarMèDolce, la compagnia fondata da Chiara Casarico e Tiziana Scrocca. Circa cinquanta appuntamenti, tutti ad ingresso libero, che vedono al centro della kermesse teatro, musica, danza, circo, clownerie e spettacoli itineranti. Tutti eventi, in scena dal fino al 30 novembre, che hanno come principale obiettivo quello di portare avanti una continuità con le passate edizioni e la volontà, sempre più imponente, di portare l’arte e la cultura nelle zone periferiche della città.

Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico “Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2023” promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali e con il sostegno dei Fondi 8xmille della Chiesa Valdese.

Il 9 novembre alle 11.30 in scena la musica con Pilar: in altalena con Faber con Ilaria Pilar Patassini (voce), Antonio Ragosta (chitarra classica ed elettrica), Andrea Colella (contrabbasso). Prendendo spunto da singole parole e tematiche che accomunano alcune sue canzoni e quelle di Fabrizio De André, Ilaria Pilar Patassini propone un repertorio costruito su questa concatenazione. Il risultato è un concerto narrativo, intenso e originale e che sottolinea il peso unico e irripetibile che Faber ha avuto nell’influenzare in modo irreversibile tutte le generazioni di cantautori che gli sono succeduti.

Si parte il 9 novembre alle 17.00 presso la Biblioteca Aldo Fabrizi con Storie di Fate, ciliegie e cavalieri blu. Il Teatro Ragazzi firmato Materiaviva, una vera garanzia per i più piccoli.

Giovedì 9 novembre alle ore 21.00 Radicanto portano sul palco del Teatro del Lido di Ostia A Flor de Piel con Sarita Schena (voce) e Giuseppe de Trizio (chitarra). Un tango raro, un equilibrio delicato tra poesia e nostalgia. Memoria storia e navi che partono e si perdono all’orizzonte.

Sabato 11 novembre alle 17.00 presso il Parco Campagna Ex Parco Meda in scena L’energia delle donne con Chiara Casarico, Tiziana Scrocca, Rita Superbi e le allieve della Scuola Talko.

Alle ore 21.00 lo Chiara Casarico e Tiziana Scrocca insieme a Rita Superbi e Marilena Bisceglia vi aspettano al Museo Casal de’ Pazzi per Era madre. “Chi ha perso la propria strada deve tornare indietro a cercarla, solo così la troverà”. Un inno alla Terra intesa come Madre universale di tutte e tutti.

Il fine settimana termina al teatro del Lido di Ostia alle ore 17:00 con lo spettacolo itinerante A PA… DAI GIOVANI A PASOLINI. Spettacolo risultante dal laboratorio “Sillabario Pasolini” svolto da aprile a settembre. L’idea del Sillabario, come lo intese Goffredo Parise, è stata la suggestione creativa per orientarci ad affrontare l’oggi e il domani. Sillabare, in senso lato, è cercare le parole essenziali che ci permettono di leggere questo nostro tempo e che possono aiutarci a vivere e a orientarci. Parole-guida e Parole-ancora che ci possano restituire il senso di un autore immenso e stimolante come Pasolini, proiettandolo nel discorso contemporaneo e nella propria esperienza di vita.

AGORA’ – TEATRO E MUSICA ALLE RADICI

dal 20 settembre al 30 novembre

Direzione artistica: Chiara Casarico

Direzione organizzativa: Luciano Pastori

Social media manager: Maria Plateo

Comunicazione grafica, video e foto: Artigiani Digitali Comunicazione Sensibile

Ufficio stampa: Rocchina Ceglia e Maresa Palmacci

Ingresso libero

INFO: 331 6175118 – 351 9073887

e-mail info@ilnaufragarmedolce.it

sito: www.ilnaufragarmedolce.it

Comunicato Stampa: Maresa Palmacci