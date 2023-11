Ex-Otago doppio sold out a Bologna e Padova

Share

Parte con un doppio sold out il CLUB TOUR 2023 degli Ex-Otago: la band genovese mette a segno i tutto esaurito per le date di Bologna e Padova ancora prima della partenza della tournée che li porterà a calcare i palchi dei più importanti club italiani per l’intero mese di novembre.

La serie di concerti prodotta e organizzata da Magellano Concerti sancisce il ritorno del gruppo a distanza di quattro anni dal loro ultimo progetto discografico e dall’ultimo grande evento dal vivo. Un’attesa mitigata in questi mesi dall’uscita dei singoli La Fine, Con te e Mondo Panico feat. Fabri Fibra (Capitol Records Italy/INRI), brani che hanno dato ai fan degli Otaghi un assaggio di quello che il gruppo ha in serbo per loro in questi speciali appuntamenti, occasione per ritrovarsi assieme nella dimensione live con un carico di nuove emozioni ed esperienze tutte da condividere col proprio pubblico.

Dopo i sold out di Bologna il 10 novembre all’Estragon e di Padova l’11 all’Hall, il viaggio proseguirà verso Firenze il 13 al Tuscany Hall, poi Venaria Reale (Torino) il 16 al Teatro della Concordia, Napoli il 22 alla Casa della Musica, Ciampino (Roma) il 23 all’Orion ed infine Milano il 28 novembre al Fabrique.

Sul palco insieme a Maurizio Carucci, Simone Bertuccini, Olmo Martellacci e Rachid Bouchabla anche Giorgia Sudati, nuova talentuosissima aggiunta alla chitarra elettrica che affiancherà la band sul palco in ogni show.

Il nostro nuovo spettacolo è tutto incentrato sulle canzoni, sui testi, e sul pubblico. Da sempre il pubblico rappresenta per noi un elemento della band. Siamo sempre molto grati alle persone che ci vengono a vedere, li vediamo come degli amici e di conseguenza abbiamo voglia di passare del tempo con loro, mischiarci con loro, cantare insieme a loro. Sarà uno spettacolo essenziale, in cui accadranno delle cose, vivremo insieme momenti emozionanti. – Ex-Otago

I biglietti per le date del CLUB TOUR 2023 sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Per tutte le info sui biglietti: www.magellanoconcerti.it

CLUB TOUR 2023 – CALENDARIO

10 NOVEMBRE – BOLOGNA – ESTRAGON – SOLD OUT

11 NOVEMBRE – PADOVA – HALL – SOLD OUT

13 NOVEMBRE – FIRENZE – TUSCANY HALL

16 NOVEMBRE – VENARIA REALE (TO) – TEATRO DELLA CONCORDIA

22 NOVEMBRE – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA

23 NOVEMBRE – CIAMPINO (RM) – ORION

28 NOVEMBRE – MILANO – FABRIQUE

