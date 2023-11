Alberto Bianco, Margherita Vicario “Il tempo del mare”

Share

In radio da venerdì 10 novembre il nuovo singolo di ALBERTO BIANCO in collaborazione con MARGHERITA VICARIO, “IL TEMPO DAL MARE”: un solare inno alla condivisione, impossibile da non cantare a squarciagola con le mani (e forse anche i piedi) fuori dai finestrini di una macchina che corre verso la spiaggia!

Bianco aggiunge il nome e nuova linfa alla sua identità: oggi è ALBERTO BIANCO e il suo nuovo disco è “Certo che sto bene”, in uscita venerdì 10 novembre.

Un sound leggero e mai banale quello di IL TEMPO DAL MARE, che tiene per mano chi ascolta tra un folk scanzonato e un blues nostalgico, per dirla con le parole di MARGHERITA VICARIO: “c’è il Battisti di Umanamente Uomo, il Sogno e la sgroova degli Alabama Shakes, l’ironia di Wilco e la sintesi spiazzante di Sixto Rodriguez. Bianco se torni da lui è sempre lì ed è bello.”

Registrato in una settimana a Formentera, in presa diretta, dell’isola spagnola il nuovo disco ha catturato il sole e il profumo del mare, respirato i sorrisi riuniti in una tavola di amici.

Prodotto da Taketo Gohara, partecipano al progetto Dente e Margherita Vicario, che canta Il tempo del mare, scritta a sei mani con Alberto Bianco; mentre Federico Dragogna è la voce che non ti aspetti in Fuochi d’Artificio, di cui firma il testo.

SU ALBERTO BIANCO:

Alberto Bianco è un cantante torinese, musicista (suona il basso con Niccolò Fabi), produttore (Levante lo ha voluto per i suoi primi due dischi), e autore (ha scritto per Levante e Giorgia, firmando per la cantante romana Chiamami tu, in “Oronero Live”; e Parole dette male per “Blu”, interpretata all’ultima edizione del Festival di Sanremo).

“Certo che sto bene” è il suo sesto disco in arrivo il 10 novembre con Virgin Music / Universal Music. Il suo album d’esordio, “Nostalgina” è uscito con Inri nel 2011 ed è stata anche la prima pubblicazione dell’etichetta indipendente torinese.

Il suo secondo disco “Storia del futuro” arriva poco dopo (2012), “Guardare per Aria” esce nel 2014 e conquista pubblico e critica.

Nel mezzo l’incontro con Max Gazzè e la scuola cantautorale romana. Il tratto tra Torino e Roma diventa all’improvviso brevissimo e Bianco inizia a definire il sodalizio artistico con Niccolò Fabi negli anni a seguire sempre più solido.

“QU4TTRO” (2018) è forse il suo lavoro più rappresentativo, entrato nella top 50 della classifica FIMI/GFK degli album più venduti in Italia. Tre anni dopo arriva “Canzoni che durano solo un momento” (2021), accompagnato da un lungo tour.

Ha collaborato con Margherita Vicario, Dente, Colapesce, Roberto Angelini, i Selton, gli Ex-Otago; accompagnato in tour Levante e Max Gazzè, definendo sempre più un suono e una lirica originali e riconoscibili.

Comunicato stampa Universal Music