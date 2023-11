Da venerdì in radio “Polvere” il nuovo singolo di Mobrici

Share

“POLVERE” (Maciste Dischi/EMI Records Italy/Universal Music Italia) è il nuovo magnetico singolo di Mobrici, fuori ovunque da venerdì 17 novembre. Il brano anticipa lo speciale live del 30 novembre all’Alcatraz, durante il quale il cantautore saluterà “GLI ANNI DI CRISTO” davanti al suo pubblico.

Un brano che mixa versi imbevuti di ricordi a un sound che libera e fa sentire vivi. Mobrici racconta così i momenti di una relazione ormai finita, che si pensava superata, ma che un incontro improvviso fa tornare di nuovo presente.

“Con ‘Polvere’ ritorno al sentimento – racconta Mobrici – È una storia in cui tutto si svolge nel giro di pochi minuti. Racconto di una sera, di un incontro inaspettato, di pensieri, consapevolezze e ricordi. Il passato ritorna nel presente e ti accorgi che basta un secondo per togliere la polvere da vecchi ricordi e tutto torna ad apparire così nitido e vivo.”

“POLVERE” arriva dopo “VERMI” (https://macistedischi.lnk.to/vermi; Maciste Dischi/EMI Records Italy/Universal Music Italia), l’ultimo singolo del cantautore, una canzone specchio della società che ci circonda, che vede Mobrici insieme a Frankie hi-nrg mc e Willie Peyote.

Quello del 30 novembre all’Alcatraz sarà un saluto speciale, in un luogo importante per lui e per la sua carriera. Un evento unico che permetterà di rivivere live tutta la discografia di Mobrici, dagli album con i Canova fino al suo ultimo lavoro in studio, “Gli anni di Cristo” (https://macistedischi.lnk.to/glianni; Maciste Dischi/Virgin Records/Universal Music Italia).

Le prevendite sono disponibili online su www.vivoconcerti.com, www.ticketone.it, www.ticketmaster.it, www.ticketsms.it e nei punti vendita autorizzati.

Matteo Mobrici è un cantautore e vive a Milano. Nato batterista, passa ben presto a scrivere canzoni con una chitarra in mano all’età di 14 anni. È stato il frontman della band Canova, realtà di culto del panorama indie pop italiano. Da sempre spirito libero, autoironico ed inguaribile romantico, sensibile ai temi ecologisti, Mobrici è un multiforme cantautore sempre in bilico tra canzone d’autore e pop. Le sue sono storie minime per amori grandi, senza fronzoli e tanto suggestive, così autobiografiche da essere di tutti.

