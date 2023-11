Fuori oggi “The Queens” di Paola Iezzi

Share

Regine si nasce, parola di Paola Iezzi.

Fuori oggi (13 novembre) il nuovo singolo The Queens (© Sony Music Entertainment Italy | Columbia Records Italy e ℗ Universal Music Publishing | Metatron Publishing), personalissima e magnetica dedica di Paola Iezzi al mondo drag.

Presente nella colonna sonora di DRAG RACE ITALIA 3 su Paramount+, dove Paola insieme a Paolo Camilli, Chiara Francini e a Priscilla -anche conduttrice del programma – compone la giuria della nuovissima stagione, The Queens è molto più di un brano: uno scintillante inno di empowerment, spassionato invito a brillare sempre, anche quando si è messi all’angolo, ad uscire allo scoperto e con coraggio prendere in mano la propria vita, calzando in testa la migliore corona: “we are the queens forever, and you know what? Love is love”.

Un brano che arriva da lontano, scritto da Paola a Stoccolma e prodotto assieme al produttore musicale svedese Johannes Willinder: un castello sonoro 100% dance pop arricchito da sfumature elettropop, l’occasione perfetta per scendere in pista e lasciarsi andare nella più totale libertà.

«Ho scritto “The Queens” per ricordare a tutti che si può essere regine anche quando si è esclusi. Questo brano parla di coraggio, di mostrarsi per ciò che si è, vincendo ogni paura mettendosi da soli la propria corona» – Paola Iezzi.

The Queens è stato presentato ieri a Milano in occasione dell’unica data italiana del RuPaul’s Drag Race: Werq The World Tour 2023 (prodotto da Voss Events e Live Nation in collaborazione con World of Wonder e MTV), dove Paola Iezzi ha trasformato il Mediolanum Forum in un vero e proprio dancefloor, regalando un’iconica e più che mai glitterata performance in compagnia delle Queen protagoniste di DRAG RACE ITALIA 3.

