Online il videoclip di Gabriele Esposito

È online su YouTube il videoclip ufficiale di “SI M’ANNAMMOR’” (Asino Dischi distribuito da The Orchard) il nuovo singolo di Gabriele Esposito, pubblicato venerdì 22 settembre e disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.

Il videoclip, diretto da Giacomo Triglia che vede come protagonisti il cantautore, la nota influencer napoletana Sara Penelope Robin e l’artista di strada “Piermacchiè”, è ambientato a Napoli tra vicoli, luoghi simbolici e scene di vita quotidiana e racconta, attraverso immagini spontanee e originali, storie di vite parallele unite dalla passione per l’arte. Il video segue l’artista tra le vie della città mentre suona la chitarra in tutta la sua semplicità e si alternano a sequenze in cui sono presenti degli artisti di strada che si esibiscono (Piermacchiè e Sara Penelope Robin), per poi ritrovarsi a Piazza Del Plebiscito e cantare tutti insieme.

“SI M’ANNAMMOR’” è un brano leggero e spensierato caratterizzato dal suono di un semplice ma efficace riff di chitarra, tipico di Gabriele, che accompagna l’ascoltatore all’interno del brano in un insieme di melodie distese ed energiche in cui l’artista racconta la paura che si prova nella fase dell’innamoramento.

“Si m’annammor nun pare ‘a vita mí, m’aggio ‘mparato comme se fa a suffrí”. Le cose più belle, come innamorarsi, sono spesso quelle che ci fanno più paura. Amare ci rende vulnerabili, ci cambia al punto di non riconoscerci più e di non riconoscere la vita alla quale eravamo abituati” – commenta Gabriele.

Il singolo arriva dopo aver ricevuto il “XXIII Premio Massimo Troisi” per la folgorante e coinvolgente ascesa artistica, il tour estivo che ha toccato oltre venti città italiane, l’uscita del brano “ARET ‘A ‘NU PENZIERO” con cui ha vinto il Premio Franco Del Prete (miglior testo in lingua napoletana) e il singolo “L’UNICA” che ha riscosso un grande successo tra il pubblico, che si è identificato nel racconto di questa ballad romantica, totalizzando oltre un milione e mezzo di stream. L’artista, nel corso della sua carriera, ha sempre sperimentato, reinventando nel suo stile tipico brani di artisti celebri come la cover di “Me staje appennenn’ amò” di LIBERATO con più di due milioni di stream e la pubblicazione sui social della cover in dialetto napoletano di “Tango” di Tananai ottenendo, in pochi giorni, oltre un milione di visualizzazioni.

GABRIELE ESPOSITO

Gabriele Esposito è un cantautore napoletano nato a Napoli nel 1998. Legato particolarmente alla tradizione musicale partenopea ma con uno sguardo rivolto verso la musica d’oltreoceano, Gabriele inizia a suonare ed a proporre la sua musica tra le strade delle città italiane ed in particolare quelle campane, come Salerno, Cava de tirreni e Napoli, concentrandosi maggiormente in Via Scarlatti, quartiere Vomero di Napoli. Nel 2021 rilascia il suo primo singolo in lingua napoletana “Napoli lo-fi” con cui Gabriele inizia a costruire il suo sound new-politan. Un boom mediatico lo travolge dopo anni di gavetta fra strada e locali quando a gennaio 2022 pubblica sui social la sua versione di “me staje appennenn’ amò” di LIBERATO, presentata proprio in strada a Via Scarlatti, il brano totalizza più di 10 milioni di visualizzazioni sul web in poco tempo, diventando un vero fenomeno, portando Gabriele a diffondere la sua musica attraverso live shows in tutta la Campania e oltre. A giugno 2022 rilascia l’EP “Via Scarlatti” in cui Gabriele riarrangia nella sua personale chiave 5 brani della musica napoletana moderna riscuotendo un grande successo nei live e sul web, totalizzando più di 15 milioni di visualizzazioni e streams, rilasciando dei “video-cornici” in cui vediamo Gabriele cantare in 4 luoghi rappresentativi della città di Napoli. Durante l’estate realizza il suo primo tour dal nome “Love Napoli Live”. A dicembre 2022 esce il primo singolo di Gabriele dopo un lungo periodo di live e di ricerca, “L’UNICA”, con più di 3 milioni di views fra Spotify e YouTube, una ballad romantica che nel giro di un anno è riuscita a raggiungere notevoli traguardi come il quinto posto nella Viral 50 Italia diventando, a gennaio 2023, la canzone più virale di un artista italiano in lingua napoletana di quel periodo e diventa in poco tempo la colonna sonora di tante storie d’amore partenopee e non. Inizia poi “L’UNICA tour” che si conclude con una data all’Arena flegrea il 17 giugno 2023, insieme a nomi illustri della musica napoletana: James Senese, 99 Posse, Foja. Il 26 maggio esce il singolo “ARET ‘A NU PENZIERO” e nel videoclip ufficiale Gabriele fa un tributo all’Isola di Ischia scegliendola come location, rappresentando la meravigliosa quotidianità che offre. Il brano, nel giro di poco, totalizza oltre 1 milioni di visualizzazioni fra streams e videoclip e vince il premio Franco Del Prete come miglior testo in lingua napoletana. Il 9 luglio invece inizia al Caserta pizza Expo “‘O TOUR”, il tour estivo di Gabriele, composto da 25 date tra Campania e sud Italia che conta decine di migliaia di presenze e l’artista riceve il premio Massimo Troisi per la coinvolgente e folgorante ascesa artistica. Il 21 luglio Gabriele è ospite musicale d’eccezione per la SSC Napoli e il 26 ottobre riceve il premio San Gennaro, uno dei premi più illustri della regione Campania. Il 22 settembre l’artista ha pubblicato il singolo “SI M’ANNAMMOR’”.

Comunicato Stampa: Coco-district