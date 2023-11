Federico Buffa al Teatro Duse di Bologna

Share

Dopo il debutto estivo nelle più prestigiose arene italiane, giovedì 23 novembre (ore 21) torna al Teatro Duse di Bologna Federico Buffa con il suo nuovo spettacolo ‘La Milonga del Fútbol’. Alla regia Pierluigi Iorio. Sul palco, accanto a Buffa, Alessandro Nidi al pianoforte e Mascia Foschi al canto. Del M° Nidi sono anche la direzione musicale e le musiche originali che accompagnano la narrazione scenica.

Lo spettacolo racconta la storia e le gesta di tre delle più grandi personalità calcistiche di tutti i tempi, tre calciatori argentini entrati a far parte anche del mito italiano: Renato Cesarini, Omar Sivori e Diego Armando Maradona. In scena, dunque, un racconto alla scoperta di queste tre leggende del pallone, fatto di sport ma anche di passione, romanticismo e italianità.

“Il Novecento argentino – spiega Buffa – ha prodotto paradigmi sorprendenti: uno è la creolizzazione del calcio. Per gli inglesi l’Argentina è stata una colonizzazione mancata, ma la loro indole negoziale gli ha comunque garantito lauti profitti. Poi, come sempre, a inizio secolo da una tasca secondaria gli è caduto per terra ‘the beautiful game, the game of football’. Gli argentini hanno osservato, imparato e poi pensato: loro hanno inventato il gioco, ma noi faremo qualcosa di molto più importante, inventeremo l’amore per il gioco”. “La Milonga del Fútbol – aggiunge il giornalista e storyteller – è un omaggio alla creolizzazione del gioco attraverso tre giocatori connessi tra di loro. Cesarini, che porta a Sivori, che porta a Maradona. In Italia hanno vinto dieci scudetti in tre, immaginato, creato e ribaltato mondi”.

“Tra continui rimandi e asimmetrie temporali, con le curve dinamiche delle vite dei protagonisti che ineludibilmente, a un certo punto, si collegano – sottolinea il regista Pierluigi Iorio – assistiamo alle gesta sportive di campioni senza età, incastonate nella meravigliosa diversità di quell’emporio mondiale chiamato Argentina, un melting pot di culture e tradizioni”.

IMARTS – INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS

Federico Buffa

LA MILONGA DEL FÚTBOL

regia Pierluigi Iorio

con Alessandro Nidi (pianoforte), Mascia Foschi (voce)

direzione musicale e musiche originali di Alessandro Nidi

light designer Francesco Adinolfi

BIGLIETTI

Intero Ridotto Mini

Platea 33 euro 30 euro 28 euro

Prima galleria e palchi 29 euro 26 euro 24,50 euro

Prima galleria, palchi con visibilità ridotta 25 euro 22,50 euro 21 euro

e seconda galleria

BIGLIETTERIA

Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it

Dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

On line: teatroduse.it | Vivaticket

