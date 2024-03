Senhit un live gratuito a Bologna

Share

Venerdì 15 marzo SENHIT regalerà al suo pubblico italiano un sensazionale live gratuito allo Spazio DumBO di Bologna (Via Camillo Casarini, 19 – apertura porte ore 21). Ospiti della serata saranno DEBORAH IURATO, con la quale duetterà in uno speciale tributo a Lucio Dalla, e il KOMOS CORO LGBTQIA+ DI BOLOGNA con il quale la Freaky Queen interpreterà la loro versione dell’iconico brano di GLORIA GAYNOR “I Am What I Am“.

Inoltre, i primi 100 fan che arriveranno per assistere al live riceveranno uno speciale regalo targato SENHIT.

Ma la notte non finisce qui! A partire dalle 23 DJ Emiliano New Mode, prenderà il comando, trasformando il DumBO in una pista da ballo fino a fine serata.

In occasione dell’evento Senhit ha deciso di destinare parte del ricavato della somministrazione delle bevande e le vendite del merchandising al Fondo “Dare per fare“, un fondo sociale aperto dalla Città Metropolitana di Bologna a favore della popolazione colpita dall’alluvione di maggio 2023 in Emilia-Romagna.

L’artista sarà accompagnata da una band di altissimo livello composta da: Massimo Zanotti (trombone), Gabriele Bolognesi (sax), Gabriele Giardina (tromba), Lele Leonardi (chitarra), Dado Neri (basso), Luciano Galloni (batteria) e Michele Papadia (tastiere) e Vincenzo Fontes (synth ed elettronica).

Daottobre a gennaio 2025 SENHIT sarà protagonista, insieme ad altre leggende dell’Eurovision, di “EUROVISION ON TOUR”, il primo tour mondiale targato Eurovision Song Contest. Il tour darà l’opportunità di rivivere i momenti più belli delle 68 edizioni del più grande spettacolo di musica dal vivo del mondo.

DATE DEL “EUROVISION ON TOUR”:

25.10.2024 – Madrid – Palacio Vistalegre

27.10.2024 – Stockholm – BERNS

03.11.2024 – Paris – Casino de Paris

07.11.2024 – London – HERE at OUTERNET

10.11.2024 – Warsaw – Progresja

13.11.2024 – Brisbane – The Tivoli

15.11.2024 – Melbourne – Palais Theatre

17.11.2024 – Sydney – ENMORE

12.01.2025 – Amsterdam – AFAS Live

altre date saranno aggiunte prossimamente!

«Dal 2019 i fondatori di Eurodrama Entertainment lavorano all’idea di portare l’Eurovision Song Contest a tutti coloro che non possono recarsi nella città ospitante per mancanza di tempo o di denaro − dichiara Senhit – Dopo anni di trattative, Eurodrama Entertainment ha potuto finalmente assicurarsi l’esclusività e l’utilizzo del nome dell’Eurovision Song Contest per questa splendida iniziativa mondiale».

È disponibile il video di “I Am What I Am” (https://www.youtube.com/watch?v=4B8ucOmkJg8), l’ultimo singolo della Freaky Queen SENHIT. Il brano è una famosa hit di GLORIA GAYNOR, uscita 40 anni fa, che continua ad essere un simbolo di lotta per l’uguaglianza e l’accettazione. La Freaky Queen e la Regina della Disco Music incrociano così le loro strade grazie a questo brano senza tempo, che ricorda a tutti che ognuno di noi ha il diritto di essere se stesso, di abbracciare la propria unicità e di vivere senza paura o giudizio.

Per la registrazione del brano e del video,prodotto da Placido Salamone e Massimo Zanotti, sono stati coinvolti il Coro LGBTQ+ di Bologna Komos, il Johannesburg Queer Chorus, il OurSong Atlanta, il Serial Singer Gospel Choir, il Sing Out Bristol.

Il brano “I Am What I Am” è diventato la canzone simbolo per chiunque abbia dovuto lottare per essere se stesso ed è stato scelto come sigla di “Various Voices”, la manifestazione dei cori internazionali LGBTQIA+ che si svolge ogni 4 anni in posto diverso del mondo. L’ultima edizione, tenutasi lo scorso giugno, è stata ospitata per la prima volta in Italia a Bologna e nel corso della manifestazione, presentata da Senhit, l’artista ha cantato “I Am What I Am” creando un bellissimo momento di unione tra i cori partecipanti all’evento e poi con tutto il pubblico.

Senhit vanta performance in tutto il mondo e collaborazioni con artisti del calibro di Benny Benassi, Flo Rida, Steve Aoki e Tory Lanez. Con il brano “Adrenalina”, portato sul palco dell’Eurovision Song Contest 2021 insieme a Flo Rida e con la direzione artistica di Luca Tommassini, in rappresentanza di San Marino, Senhit ha conquistato non solo la serata finale ma il pubblico internazionale! Grazie a questo singolo di successo e al Freaky Trip To Rotterdam è diventata una delle artiste più conosciute dal pubblico eurovisivo, con l’appellativo di Freaky Queen. Il suo singolo è “Pow” il cui video su Youtube ha superato 1 milione di visualizzazioni. Nel corso della sua carriera ha calcato i palchi anche in qualità di conduttrice del Festival “Una voce per San Marino” e del Festival corale LGBTQIA+ più importante d’Europa “Various Voices 2023”.

