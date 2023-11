Esce il quinto album di Emeli Sandé

Share

Emeli Sandé pubblica oggi il suo quinto e probabilmente più intenso album della sua carriera: “How Were To We Know”. Uscito appena 18 mesi dopo il precedente “Let’s Say For Instance”, “How We Were To Know” esplora l’amore e le relazioni nella loro miriade di forme e, in particolare, la vulnerabilità che arriva quando sei stato ferito, ma in qualche modo ti senti ancora obbligato a cogliere occasioni per trovare un nuovo amore.

“How We We To Know” rappresenta per lei la chiusura del cerchio.

Il suo album di debutto, “Our Version of Events”, è stato scritto gradualmente mentre le sue canzoni scandivano la sua vita mentre si trasferiva a Londra per iniziare la sua carriera. Questa volta Emeli ha potuto prendersi il tempo necessario per esprimersi pienamente attraverso il componimento della maggior parte delle canzoni scritte durante il lockdown, mantenendo la piena libertà creativa sul progetto, che le ha dato l’occasione di attingere più profondamente che mai ai suoi pensieri e ai suoi sentimenti. Il disco rappresenta quasi un arazzo sull’amore, dove troviamo la speranza, il dolore dopo una rottura e tutti i sentimenti che popolano le sfere affettive. L’emozione che emerge in modo dominante, però, è quella dell’ottimismo.

Emeli ha affermato: “It takes a lot, in this industry, to maintain hope and optimism. What keeps me going are these kinds of messages, and being able to get them out there to others. Because if you hear a piece of music that touches your soul, it reignites your spirit, and awakens something within. I hope this album inspires people in the same way.”.

Rispetto ai precedenti singoli “There For You”, alla title track e a “All This Love” la focus track “My Boy Likes To Party” presenta un lato completamente diverso di Emeli. Inserendo la voce di Emeli in una produzione che fonde coinvolgenti electro-pop e turbolenti ritmi con sfumature trap, è una canzone che trae energia propulsiva da un’esperienza personale stimolante. La storia ci racconta della saggezza di sua sorella, la sua personale voce della ragione in quel momento.

Altrove l’album risuona di empowerment, in particolare con la dichiarazione di amor proprio in “True Colours” o quando ritrova la forza dell’auto-perdono in “Like I Loved You”. Il disco è comunque caratterizzato da una grande positività, sia che Emeli esulti per la forza di un nuovo amore in “End of Time”, sia che prometta di superare tutte le sfide con il gospel ispiratore di “Nothing We Can’t Handle”. La canzone di chiusura “Love” è un microcosmo pieno di emotività, con una strumentazione essenziale che consente alla voce di Emeli di essere al centro della scena mentre passa da delicata a potente mentre implora “we must believe in love”.

Ascolta “How were we to know”

Copie fisiche disponibili qui

Emeli celebrerà l’uscita dell’album con uno speciale e intimo spettacolo “An Evening With” alla Union Chapel di Londra martedì prossimo, che è tutto esaurito. L’esibizione vedrà Emeli eseguire un set essenziale di canzoni nuove insieme a alcuni suoi cavalli di battaglia. In quell’occasione sarà affiancata dalla sua amica, attrice, drammaturga e autrice Zawe Ashton (“Mr. Malcolm’s List”, “Velvet Buzzsaw” e “The Marvels”), per una conversazione approfondita sulla sua vita e carriera fino ad oggi.

Emeli oggi annuncia anche i dettagli di sei appuntamenti speciali al jazz club di Londra, famoso in tutto il mondo, Ronnie Scott’s. Saranno spettacoli intimi, con spettacoli matinée (inizio 18:30) e serali (inizio 21:15) ogni giorno il 24, 25 e 26 gennaio. I biglietti in prevendita sono ora disponibili per gli abbonati al club prima che i biglietti vengano messi in vendita per tutti a questo link lunedì 20 novembre. Emeli suonerà a Londra anche al Magic of Christmas di Magic Radio che si terrà il 25 novembre al London Palladium, insieme a Rick Astley, Simply Red e Texas.

Emeli è tra gli artisti viventi britannici più famosi; il suo album di debutto “Our Version of Events”, che ha venduto oltre 5,4 milioni di copie fino ad oggi, è stato il disco più venduto nel Regno Unito del 2012 e del 2013, ed è stato certificato disco di platino otto volte nel Regno Unito e in Irlanda. Successivamente, Emeli ha pubblicato l’acclamato Long Live The Angels nel 2016, l’EP Kingdom Coming nel 2017 e Real Life nel 2019.

I suoi numerosi premi includono quattro BRIT, tre MOBO e due Ivor Novello.

Non stupisce, quindi, che ad oggi Emeli abbia superato i 25 milioni di vendite.

Comunicato Stampa: Ufficio Stampa Italia | Astarte