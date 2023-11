Willie Peyote al Tuscany Hall di Firenze

Share

Ritorno sul palco per Willie Peyote. Il cantautore torinese approda con la sua band al Tuscany Hall di Firenze, lunedì 20 novembre, nell’ambito del “Non È (Ancora) Il Mio Genere Club Tour 2023”.

I biglietti (28 euro, posto unico) sono disponibili online sul sito www.bitconcerti.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita di Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Info tel. 055.6504112 – info@prgfirenze.it – www.magellanoconcerti.it.

Willie Peyote presenterà dal vivo i brani che da anni scaldano il pubblico, oltre al nuovo singolo “Frecciarossa”. Questo inedito (pubblicato a settembre su etichetta Virgin Records/Universal Music Italia) è arrivato dopo la pubblicazione lo scorso maggio di “Picasso”.

“Frecciarossa” e “Picasso” sono due brani inediti arrivati dopo la pubblicazione dell’ultimo disco “Pornostalgia” (album che ha debuttato nella top10 della classifica dei dischi più venduti e ascoltati in Italia) e proseguono nel viaggio che Peyote ha intrapreso all’inizio della sua carriera con la scelta di pubblicare brani che permettessero al pubblico di muoversi e al contempo riflettere grazie a testi per niente banali (anche laddove il tema poteva indurre a crederlo).

Inoltre, Peyote ha recentemente collaborato insieme a Frankie HI-NRG MC al brano “Vermi” di Mobrici, canzone specchio della società che ci circonda.

Grazie a 6 album pubblicati dal 2011 al 2022 (ognuno di questi utile a comprendere la complessa anima musicale e autoriale dell’artista torinese) Willie Peyote (al secolo Guglielmo Bruno) ha costruito un rapporto davvero unico con il suo pubblico che lo ha sostenuto negli anni apprezzando soprattutto live la sua capacità di maneggiare il palco accompagnato da una band sempre composita e di grandi professionisti.

Le foto allegate sono autorizzate all’uso libero da diritti, limitatamente alla diffusione della suddetta notizia.

http://www.williepeyote.com/

https://www.instagram.com/williepeyote/

https://www.facebook.com/williepeyote/

https://twitter.com/willie_peyote

Info concerto

Tuscany Hall – via Fabrizio De André / Lungarno Aldo Moro – Firenze

Info tel. 055.667566 – 055.6504112 – www.bitconcerti.it – www.tuscanyhall.it



Biglietto (posto unico)

28 euro

Prevendite

Bitconcerti www.bitconcerti.it

Ticket One www.ticketone.it (tel. 892 101)



Sconti e riduzioni

I bambini sotto i 4 anni entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto a occupare un posto a sedere in caso di posti numerati.



Persone con disabilità

Possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso i punti vendita del Circuito Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Per poter accedere ad una sistemazione consona, si sconsiglia fortemente l’acquisto di un biglietto generico.

Comunicato Stampa: Ufficio stampa Prg Firenze