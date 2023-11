Il nuovo album di Sfera Ebbasta da oggi disponibile

Share

Con le 12 tracce del nuovo album, disponibile da oggi venerdì 17 novembre su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici per Island Records, Sfera Ebbasta torna dove è partito tutto, proponendo il secondo attesissimo capitolo di XDVR, il disco che lo ha reso celebre nel 2015 e che ha lasciato un segno indelebile nella storia della trap e tra i suoi milioni di fan.

Un disco guidato, nel processo creativo, dalla più totale libertà espressiva, oltre le dinamiche di mercato, il trend e le classiche modalità di comunicazione. Dopo essersi preso il mondo e aver esplorato tra i generi, Sfera torna per fare ciò che è suo dal giorno 1, la trap, e per cementare il suo status di capostipite del genere.

I numeri record non sono una novità. Sfera è un fenomeno da bilioni di streaming e visualizzazioni, con 179 Dischi di Platino e 32 Dischi D’Oro all’attivo, e idolo multigenerazionale con oltre 4,5 MLN di followers su Instagram, nonché l’artista più ascoltato negli ultimi 10 anni in Italia su Spotify, dove per primo tra le rapstar italiane di sempre ha raggiunto e superato l’incredibile soglia dei 10 milioni di ascoltatori mensili.

Cifre monstre mantenute stabilmente anche a distanza di due anni dall’ultimo EP Italiano (Island Records), sulla scia di collaborazioni con big players mondiali (non da ultimi BIA, Ozuna e Luciano) e con i pesi massimi del nostro rap game, che lo hanno confermato di hit in hit ai vertici delle classifiche italiane.

X2VR è ora ritorno alla strada, ritorno a casa, nella Ciny che, dopo anni, fa di nuovo irruzione nell’immaginario di un disco di Sfera, riportandolo nel blocco. Il teaser di lancio mostrato all’Allianz Cloud Milano nel corso della $€ Special Night, con le immagini del Trap King nei luoghi in cui è cresciuto, per le vie e tra i palazzi di Cinisello Balsamo, ne è già lampante dimostrazione.

X2VR è sonorità scure e testi crudi, un ritorno alle origini che non è arroccarsi nella comfort zone della trap, ma uno step successivo della carriera di Sfera Ebbasta, segnato da una crescita artistica, un upgrade nella scrittura. Nuova maturità e consapevolezza, legata anche all’esperienza della paternità, che Sfera ha voluto omaggiare nello scatto b/n di copertina realizzato da Lorenzo Villa.

L’opening track è Fragile, così inedita e diretta nel racconto della vulnerabilità di Sfera Ebbasta; seguono brani dal tiro serrato come Ciao Bella (feat. ANNA) e G63 (feat. Lazza & Shiva), la super hit Anche stasera (feat. Elodie) e incursioni poetiche e mature in 15 Piani (feat. Marracash), che fa da outro all’intero lavoro rinsaldando il legame che unisce Sfera e Marra -tra i primi con Shablo ad aver scommesso sul Trap King. Momento topico di X2VR è VDLC, il pezzo presentato in anteprima nel clou della $€ Special Night per annunciare il disco: sentito omaggio ai Club Dogo nell’anno del ritorno, con il campionamento del brano-manifesto “Vida Loca”, VDLC è impreziosito dal cameo di Guè, che oltre a cofirmare il brano ha fatto le sporche. Per godere invece dell’unico vero feat. con Guè contenuto nel disco, occorre attendere la traccia #10, Gol.

Charlie Charles e Drillionaire sono i due principali produttori del disco, registrato negli studi milanesi dell’hub creativo Moysa.

X2VR è disponibile nei formati: CD e Vinile standard; CD e Vinile autografato in esclusiva su Amazon; CD Artwork Alternativo #1, CD Artwork Alternativo #2, CD Artwork Alternativo #3 e Vinile Viola Artwork Alternativo #1, Vinile Bianco Artwork Alternativo #2, Vinile Trasparente Artwork Alternativo #3 in esclusiva sullo Shop Universal.

Sulla scia dell’entusiasmo per l’uscita del nuovo album, arriva oggi un memorabile annuncio: Sfera presenterà i brani di X2VR e il meglio del suo repertorio per la prima volta in uno stadio: $FERA €BBASTA | SNSR 2024. L’appuntamento è fissato per il prossimo 24 giugno allo stadio San Siro di Milano, un evento (prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live) che si preannuncia imperdibile già dall’atto zero.

Le prevendite saranno disponibili su www.vivoconcerti.com dalle ore 14:00 di sabato 18 novembre, e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 11:00 di venerdì 23 novembre. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

X2VR

TRACKLIST



1. Fragile

2. Ciao Bella (feat. ANNA)

3. G63 (feat. Lazza & Shiva)

4. VDLC

5. Anche Stasera (feat. Elodie)

6. Momenti No (feat. Tedua)

7. Milano Bene

8. 3uphon (feat. Thasup & Tony Effe)

9. Complicato (feat. Paky)

10. Gol (feat. Guè)

11. Calcolatrici (feat. Geolier, Simba La Rue & Baby Gang)

12. 15 piani (feat. Marracash)

Comunicato Stampa: Goigest