Premio Torrone d’Oro al produttore musicale Michelangelo

Tornano le premiazioni per la 26esima edizione della Festa del Torrone Torna in programma fino a domenica 19 novembre tra le vie del centro di Cremona.

Il premio più celebre e prestigioso, il Torrone D’oro è stato consegnato a Michele Zocca in arte Michelangelo. Unriconoscimento nato nel 2008 che viene assegnato a chi rappresenta Cremona e il suo territorio in Italia e nel mondo e valorizza le qualità e il ruolo di chi esprime il carattere cremonese nella propria attività artistica, professionale e umana.

Michele Zocca in arte Michelangelo produttore, compositore, autore, polistrumentista e ingegnere del suono. É proprio nello studio del produttore a Vescovato, in provincia di Cremona, che è nata «Brividi», brano di Mahmood e Blanco vincitore della 72ma edizione del Festival di Sanremo. Michelangelo, è infatti cresciuto musicalmente a Cremona ed oggi è tra i più stimati produttori della nuova scena musicale italiana, con all’attivo collaborazioni con artisti come Sfera Ebbasta, Madame, Lazza, Fedez, Rkomi, Ariete, Shiva, Geolier e Bresh. Ha inoltre seguito la direzione musicale degli ultimi tour di Blanco, compresi gli show negli stadi dell’estate 2023.

“Siamo molto contenti e onorati di consegnarti questo premio per la festa più importante della città conosciuta in tutta Italia– spiega il Sindaco di Cremona Gianluca Galimberti – i complimenti sicuramente per la tua carriera. Questa città sta investendo molto sui giovani e soprattutto giovani musicisti per portare avanti la cultura che ci contraddistingue. In ogni manifestazione di qualsiasi tipologia di musica c’è stata sempre grande attenzione ai giovani promettenti. La città sta favorendo e vuole valorizzare i giovani”.

“É un onore avere qui Michele per la festa più dolce – spiega l’Assessore al Turismo, Commercio e Sicurezza del Comune di Cremona Barbara Manfredini – che è poi la stessa dolcezza che trasmetti anche tu attraverso i tuoi versi e le tue canzoni”.

“E un vero piacere ricevere il Torrone D’oro, un premio prestigioso consegnato dalla mia città, dove sono cresciuto che mi ha dato tanto. I progetti futuri sono tanti ma ancora top secret essendo scaramantico. – spiega Michele Zocca – Esibirmi su qualsiasi palco è sicuramente un’emozione anche se mi emoziona molto di più parlare, mentre suonare per me è naturale mi sento molto più a mio agio. Ai giovani dico di impegnarsi e crederci fino in fondo che i risultati arrivano. Lavorare con diversi artisti è sicuramente molto stimolante perché ogni giorno è una sfida nuova, non c’è mai una routine, è la cosa più bella del mondo. In merito alla canzone brividi che ha vinto Sanremo, la leggenda dell’accordo sbagliato ero girato e ho toccato una nota che non era in programma ma è uscita bene ed è rimasta così, è stato un vero successo anche se è nato tutto per caso”.

“Questo premio istituito dal 2008 ha sempre premiato personaggi che hanno dato lustro e prestigio alla città di Cremona, essere riusciti a portarlo avanti ogni anno rappresenta sicuramente i tanti personaggi famosi, ognuno per il proprio settore, nati a Cremona – spiega Stefano Pelliciardi, SGP Grandi Eventi organizzatore della kermesse – Questa 26esima edizione è sicuramente la più ricca, dopo 16anni che organizzo la kermesse, di nomi importanti del panorama nazionali che anno dopo anno prendono parte alla Festa del Torrone. Siamo felici di consegnare oggi questo premio a Michele per le sue abilità, i suoi successi passati e futuri”.

La kermesse è organizzata da SGP Grandi Eventi, promossa e sostenuta dal Comune di Cremona e dalla Camera di Commercio di Cremona, con il contributo di Regione Lombardia e annovera e conferma come sponsor: Sperlari, Rivoltini Alimentare Dolciaria, Vergani, Walcor, Pernigotti e il Centro Commerciale Cremona Po.