Mara Sattei “Mare aperto” è un brano che parla di vita

Ogni brano di Mara Sattei è un viaggio, alla scoperta non solo di luoghi fisici, ma anche dell’anima: questa volta l’artista ci porta al largo, verso quella linea infinita che si staglia tra il mare e l’orizzonte. “MARE APERTO” (Island Records/Universal Music) è il titolo del nuovo singolo, in radio e in digitale da venerdì 24 novembre.

Dopo “Piango In Discoteca”, Mara Sattei prosegue la sua esplorazione sonora nell’EDM. Prodotta da Enrico Brun, “Mare Aperto” attraversa la vastità senza fine del mare, che diventa metafora dell’immensità dei pensieri, dove tutto è fermo e dove è facile perdersi.

“Mare Aperto – commenta Mara Sattei – è un brano che parla di vita. Sono nata al mare e tutti i ricordi più belli li conservo lì. Spesso, in mare aperto, mi sono realmente sentita persa e ancora adesso mi succede di pensare di non riuscire a tornare a riva. Mi immagino lì, tra tutti quei pensieri, circondata dall’acqua che mi trasporta. Perdersi è però importante per ritrovarsi: le risposte a volte sono lì, semplici ma fondamentali come l’acqua, ma, sovrastati dal caos della vita, non sempre riusciamo a vederle.”

Il 2023 di Mara Sattei è stato un anno ricco di emozioni, tra la sua partecipazione al Festival di Sanremo con “Duemilaminuti” (certificato doppio platino), un lungo tour estivo nei migliori festival di tutta Italia e poi la firma con Island Records.

Semplicità, eleganza, una grande trasversalità che la rende capace di unire pop e urban, tradizione e continua evoluzione, sono tutte caratteristiche che contraddistinguono Mara Sattei, donna tra le più in vista del panorama musicale italiano. Nonostante abbia solo un album all’attivo e la sua giovane età, la storia musicale di Mara Sattei inizia a prendere forma già a soli 13 anni e, a oggi, le è valsa la conquista di importanti collaborazioni e numerose certificazioni (17 dischi di platino e 3 dischi d’oro).

Mara Sattei ha collaborato con importanti colleghi italiani e internazionali. Tra i diversi feat ricordiamo: “m12ano” – certificato platino – e “l%p” – certificato oro –, contenuti rispettivamente nel primo e nel secondo album di thasup -, “ALTALENE” (triplo platino) – che l’ha vista a fianco di Coez nel brano triplo platino estratto da “BV3” – “Dilemme Remix” – singolo certificato platino, che ha segnato l’unione artistica internazionale tra lei, Lous and the Yakuza e thasup -, “Spigoli” – traccia triplo platino firmata insieme a Carl Brave e thasup –, “Parentesi” – che ha visto Giorgia tra gli ospiti del suo primo album “Universo” (2022) –, la scorsa estate, “LA DOLCE VITA” – singolo di Fedez certificato cinque volte platino -, che la vede in feat insieme a TANANAI e il remix di “IL MIO NOME” in feat con Ernia.

