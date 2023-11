In radio il nuovo singolo dei Take That

I Take That pubblicano venerdì 24 Novembre il loro nuovo e attesissimo album This Life. Il disco è il nono in studio per la band e il primo da Wonderland, uscito nel 2017. Fuori in radio il singolo “Where We Are”

This Life è un progetto intenso che vede la band musicalmente parlando al massimo della propria confidenza. Con cenni a Hall & Oates, Supertrump, Wings, Elton John, The Eagles, Crosby, Stills e Nash, l’album vede Gary, Mark e Howard giocare con le proprie voci e con bellissime melodie, ritornelli e armonie sofisticate che fondono le voci del trio senza soluzione di continuità.

This Life segna l’inizio di un nuovo capitolo per i Take That e porta con sé un indiscutibile senso di calore derivante dall’eccitazione che i tre amici hanno provato nel tornare ancora in studio insieme. “Tornare insieme come band è stato come tornare al mondo,” spiega Gary, con Howard che aggiunge: “è come spiegare le ali, lasciando il vecchio per andare in contro al nuovo”.

“In questo disco c’è la voglia di stare assieme, sia per noi che torniamo assieme come band che per tutte le persone che vogliono avere legami nella propria vita”, dice Mark. È la perfetta introduzione per un disco che vede i Take That evolversi ancora senza perdere ciò che li ha resi speciali.

Le registrazioni del disco sono cominciate all’inizio dell’anno ai RCA Studios A di Nashville con il premio Grammy Dave Cobb (Lady Gaga, Barry Gibb, Brandi Carlisle) e si sono concluse a New York, passando per Savannah, Losa Angeles, Londra e Barcellona con la partecipazione di Jennifer Decilveo (Hozier, Miley Cirus).

“This Life è una vera celebrazione di noi tre” dice Gary, e ciascun componente ha apportato le proprie idee al lavoro. Prosegue “Molto di questo disco riguarda l’essere sostenuti e il sentirsi sicuri di sé, tra e con gli altri.

La prima traccia estratta dall’album, Windows, ha dato un assaggio delle sonorità contenute nel nuovo album. “Ci è sembrata bella e fresca, molto simile a ‘Patience’, la giusta traccia con la quale tornare”, dice Mark. Con le sue armonie che si intrecciano senza soluzione di continuità, la canzone racconta la storia di chi emerge dall’oscurità alla luce.

La title track This Life vede la band contemplare i colpi di scena e le avventure della vita, con una melodia vivace guidata dal pianoforte, scritta dopo la laurea del figlio di Gary. “In quel momento ci siamo resi conto che non era più un bambino!”. March Of The Hopeful parla di relazioni in continua evoluzione, mentre One More Word è stata scritta assieme ad Howard che si è immaginato di accompagnare sua figlia all’altare.

Per quanto esuberante, This Life è costellato anche di momenti più seri. “The Champion ha a che fare con l’invecchiamento, con le cose che abbiamo passato mentalmente e con i vari alti e bassi che derivano dall’essere un essere umano su questo pianeta”, dice Owen.

Anche dopo 30 anni di carriera, i Take That non accennano a fermarsi; in costante evoluzione, il futuro è scintillante per il trio.

La band di recente si è esibita per un intimo Radio 2 In Concert, ha chiacchierato con Dermot O’Leary per Reel Stories di BBC 2 e partecipato per la prima volta a Later…with Jools Holland. Inoltre, parteciperanno come headliner al Capital’s Jingle Bell Ball Sabato 10 Dicembre assieme a Alicia Keys, Tom Grennan, Becky Hill, Busted e altri.

Pubblicato anche Take That: This Life, un podcast in sei parti che ripercorre la storia della band dagli anni ’90 ad oggi, raccontata direttamente dai diretti protagonisti. Gli episodi sono disponibili su Global Player e sulle altre piattaforme di podcast.La band si esibirà nel 2024 con il This Life On Tour, che li vedrà impegnati per 41 date in 15 città irlandesi e inglesi con Olly Murs come ospite; questa tranche di date sarà seguita dal This Life Under The Stars, una serie di show all’aperto in giro per l’Europa previsti a Giugno-Luglio 2024. Info sui biglietti su takethat.com

I Take That sono rinomati per le loro produzioni giganti e gli incredibili show dal vivo, e detengono al momento il record per le 34 esibizioni alla The O2 di Londra. Il Progress tour del 2011 hai infranto il record al box office vendendo più di 1 milione di biglietti in meno di 24 ore, diventando il più grosso tour inglese con un terzo posto nella classifica annuale di Billboard “Top 25 Tours”. Nel 2019 la band ha celebrato il suo 30esimo anniversario con le 38 date sold-out dell’Odyssey tour, che li ha visti suonare in 29 arene e 9 stadi per 650,000 biglietti venduti.

Comunicato Stampa: Universal Music