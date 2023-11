In radio “This Life” dei Take That

In radio e in digitale dal 03 novembre la title track del prossimo e nono album in studio dei Take That, dal titolo This Life, fuori il 24 Novembre. Il testo del brano parla delle svolte e delle avventure della vita, espresso con una melodia vibrante e vivace guidata dal pianoforte. This Life racchiude un innegabile senso di calore che permea l’intero album; un calore che la band ha sentito tornando in studio insieme dopo anni di lontananza, desiderosa di esprimere un legame creativo più forte che mai.

Comunicato Stampa: Universal Music