“Agorà Teatro e Musica alle Radici e Urgenze” un fine settimana ricco di spettacoli

Share

Agorà Teatro e Musica alle Radici e Urgenze le due rassegna targante IlNaugragarMèDolce con la direzione artistica di Chiara Casarico continuano la loro programmazione. Progetti che animano le periferie della Capitale, obiettivo che caratterizza la compagnia dalla sua nascita. Oltre cinquanta appuntamenti che vedono al centro delle kermesse teatro, musica, danza,

“Agorà – Teatro e Musica alle Radici” accende i riflettori sabato 25 novembre su BlackSmilzo presso il Parco Campagna Ex Parco Meda alle ore 16.30. Uno spettacolo adatto a tutti, grandi e piccini. Irriverente, trasgressivo, una vera canaglia da palcoscenico che farà divertire chiunque deciderà di godere delle sue performance.

In piazza Anco Marzio, invece alle ore 17.00, in scena In Love – Atto unico d’amore in spazio urbano per la regia di Dafne Rubini, con Alessandro Marasca, Ilaria Fantozzi, Laura Schettino, Francesca Carocci, Massimo Di Loreto, Erica Rossini.

Quando si pensa al teatro in strada, subito ma mente va a giocoleria e clownerie. Ma se il teatro di strada fosse anche poesia in azione? Sei figure in abito elegante raggiungono la piazza per celebrare il rito dell’incontro. Portano con loro doni e parole delicate per le persone che lo attraversano. Hanno trenta minuti per trovare tra la folla la loro anima gemella e fargli una promessa. Una performance interattiva che vede l’unione di teatro danza, teatro di prosa, la pedagogia teatrale, il canto e il teatro di strada come mezzo per entrare in contatto con l’altro e creare uno squarcio di poesia bellezza e comunità nel quotidiano traffico di cose da fare.

Mentre Urgenze, il Festival diffuso di immersioni teatrali vede in scena, sempre sabato 25 novembre alle ore 17.00 Follie d’amore con Chiara Casarico, Tiziana Scrocca e il Gruppo di Resistenza Teatrale. Inganni, travestimenti, raddoppiamenti di personaggi, giovani innamorate e padri gelosi, serve fidate e amanti sospiranti, medici assurdi e millantatori: il tutto declinato in chiave moderna, rievocando i mitici anni ’60-’70 in un tourbillon di situazioni comico-grottesche interpretate nella maniera più ardita e più sincera dai 10 attori della Compagnia Laboratorio di Resistenza Teatrale.

In scena, inoltre, alle 17.40 Zit 3.0 Esistenziali Speculazioni Silenziose sul Niente da Dire, presso la Biblioteca Aldo Fabrizi con Chiara Casarico e Tiziana Scrocca.

Partendo da una molecola dialogica che contiene in sé un ossimoro – l’invito alla comunicazione e la chiusura della comunicazione stessa (dici!…zitta!) – abbiamo cominciato un percorso di improvvisazione che ha dato vita a due personaggi impantanati in un’atmosfera beckettiana, tesi a cercare un dialogo che non riesce a svilupparsi verbalmente. Questa impossibilità di dire genera invece un ricchissimo dialogo di suoni, gesti, automatismi, ecolalie, ritmi, parole-suono che esprime la relazione, i ruoli, le condizioni psichiche, i fraintendimenti, le delusioni, le conflittualità, le complicità.

Agorà teatro e Musica alle Radici

Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2023 promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali.

25 novembre ore 16.30

BlackSmilzo

presso il Parco Campagna Ex Parco Meda alle

25 novembre h 17.00

In Love – Atto unico d’amore in spazio urbano

regia di Dafne Rubini

on Alessandro Marasca, Ilaria Fantozzi, Laura Schettino, Francesca Carocci, Massimo Di Loreto, Erica Rossini

piazza Anco Marzio

Urgenze

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Culture in Movimento 2023 – 2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali e realizzato in collaborazione con SIAE

25 novembre h 17.00

Follie d’amore

con Chiara Casarico, Tiziana Scrocca e il Gruppo di Resistenza Teatrale.

Biblioteca Aldo Fabrizi

25 novembre h 17.40

Zit 3.0

con Chiara Casarico, Tiziana Scrocca

Biblioteca Aldo Fabrizi

Prenotazioni 351.907.3887

e-mail info@ilnaufragarmedolce.it sito: www.ilnaufragarmedolce.it

Comunicato Stampa: Maresa Palmacci