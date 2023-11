Soap scrive una lettere d’addio con “cuori in pista”

Share

“J’ai versé des larmes au froid que pour me réchauffer”

(“Ho versato lacrime al freddo solo per riscaldarmi”)

L’epilogo di un amore non è mai indolore. Ci si guarda indietro e si pensa a quello che c’è stato, a quello che ci poteva essere, a quello che (non) ci sarà.

Una malinconia che soap racconta in “cuori in pista” (Pulp Entertainment/Sugar Music), il nuovo singolo fuori giovedì 23 novembre, che segna l’inizio della sua collaborazione con Sugar Music.

Un addio sentito che però chiude un capitolo che era destinato a terminare, come nei migliori dei romanzi in cui la protagonista per trovare la sua strada nell’ultima pagina deve attraversare prima tutte le altre. “cuori in pista” è una raccolta di quei momenti, distesi su una delicata produzione arricchita dalla seconda strofa in francese che ci accompagna verso la fine del brano e sottolinea il suo legame unico con la cultura francofona ereditata dalla madre algerina.

Il nuovo singolo arriva dopo “via del corso” (https://ingrv.es/via-del-corso-i8u-r – videoclip ufficiale al link https://youtu.be/jEbHPCszrcs) e “macchina argento” (https://ingrv.es/macchina-argento-35d-2), il cui video (https://www.youtube.com/watch?v=rwHxkKog9NM) ha fatto sì che MTV Italia la scegliesse per la sua rubrica “Push” come artista del mese di giugno; brani questi accomunati dalla freschezza dei vent’anni, ma anche dall’inquietudine dei primi amori adolescenziali e delle prime delusioni che questi portano con sé.

Sophie Ottone, in arte soap, nasce a Roma nel 2005 ma cresce a Latina. Il suo rapporto con la musica inizia da piccola, dopo aver preso in mano la sua prima chitarra. Più avanti scrive i primi testi, con la volontà di trasmettere a chi ascolta tutta la malinconia che ha dentro, ma anche un senso di rinascita, mettendo su carta quello che prova e sperando che i suoi pezzi aiutino gli altri quanto scriverli abbia aiutato lei. Sophie diventa soap il 15 settembre 2022, giorno in cui è uscito il suo primo singolo da indipendente, primo manifesto di un’estetica e un sound in perfetta sintonia con la generazione z. Dopo qualche mese inizia a lavorare con Pulp Entertainment, continuando a mettere a fuoco il suo percorso musicale e pubblicando nella prima parte del 2023 “domani forse” (prod. trippinduke) e “macchina argento” (prod. whellele), che riscuotono attenzione e consensi. In particolare, i due singoli sono stati inseriti in diverse playlist editoriali Spotify (Caleido, EQUAL, GLOW Italia e molte altre) e “macchina argento” ha permesso a soap di essere scelta come artista MTV Push Italia del mese di giugno.

