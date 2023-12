Amore Cane il nuovo singolo di Emma con Lazza

Share

AMORE CANE feat LAZZA è il nuovo singolo di EMMA in radio da oggi, venerdì 1° dicembre!

Scritto da Emma, Lazza, Jacopo Ettorre e Simone Privitera e prodotto da Drillionaire e Simon Says, AMORE CANE è una delle nove tracce che compongono “SOUVENIR”, l’ultimo album di Emma uscito il 13 ottobre.

«AMORE CANE nasce come un mio esperimento musicale. La mia voce è diversa, sottile e leggera, e si mette a servizio di questa poesia d’amore scritta col coltello tra i denti l’amore è un cane che viene dall’inferno. L’intervento successivo di Lazza, racconta un altro punto di vista della stessa storia, e lo rende un brano trasversale, che può arrivare a tutti».

E oggi, alle ore 16:00, saranno disponibili online sul canale youtube di Emma le intime live performance dei brani “CARNE VIVA” e “AMORE CANE”, registrati per LIGHTSTUDIO, format Amazon Original. Le due versioni live sono già disponibili anche su Amazon Music, all’interno dell’album SOUVENIR.

Intanto prosegue in tutta Italia SOUVENIR IN DA CLUB, il tour con cui EMMA presenta in modo esclusivo i brani di SOUVENIR, che domani, 2, domenica 3 e martedì 5 dicembre farà tappa a Torino (Cap 10100). Quello di Emma è un ritorno alle origini, in un luogo intimo e rock and roll in cui incontrare i propri fan per condividere tutte le emozioni e i colori del suo nuovo album.

EMMA trasporta il pubblico nel suo mondo musicale con grandissima energia, dimostrando ancora una volta di essere nata per stare sul palco. Un’ora e mezza di show in cui tira fuori la sua grinta e riporta al centro l’autenticità delle emozioni, donando ai fan tutta sé stessa. In scaletta tutti e 9 i brani del disco “SOUVENIR”, presentati live per la prima volta, e 4 medley di alcuni dei suoi più grandi successi, riarrangiati per l’occasione con un sound da club.

Sul palco con Emma, i musicisti Federica Ferracuti (tastierista), Lucio Enrico Fasino (bassista), Donald Renda (batterista) e Rufio Raffaele Littorio (chitarrista).

Questi i prossimi appuntamenti di “SOUVENIR IN DA CLUB” (Friends&Partners e Magellano Concerti):

2, 3 e 5 dicembre – CAP10100 – TORINO

11 e 13 dicembre – DUEL CLUB – POZZUOLI (NAPOLI)

17 e 18 dicembre – DEMODÈ – MODUGNO (BARI)

21 e 22 dicembre – VIPER – FIRENZE

Anticipato da Mezzo mondo, certificato platino, e Iniziamo dalla fine, SOUVENIR è disponibile in digitale, in versione CD e VINILE. L’album, ad una settimana dall’uscita, è entrato direttamente al primo posto della classifica ufficiale FIMI/GfK dei dischi più venduti, rendendo EMMA la terza artista donna ad arrivare al vertice della classifica nel 2023.

SOUVENIR è composto da 9 canzoni, 9 pezzi di un puzzle che rappresentano tutte le sfaccettature di EMMA e raccolgono le immagini, i colori, le emozioni sentite e vissute da lei in questi ultimi anni.

Questa la tracklist di “SOUVENIR”:

Iniziamo dalla Fine

Amore Cane (feat. Lazza)

Mezzo Mondo

Intervallo

Sentimentale

Carne Viva

Capelli Corti

Indaco

Taxi sulla Luna (bonus track) – con Tony Effe

Hanno collaborato al disco: Katoo, Davide Simonetta, Drillionaire, Zef, Simone Privitera (Simon Says), Jacopo Ettorre, Paolo Antonacci, Francesco Tarducci, Federica Abbate, Franco126, Takagi e Ketra, Andrea Bonomo, Riccardo Scirè.

EMMA, artista versatile ed eclettica, è stata consacrata come una delle voci più amate in Italia. Ad aprile 2023 ha pubblicato “Mezzo Mondo”, brano che ha segnato la strada del suo nuovo ritorno musicale e che è già stato certificato platino. Quest’estate è stata protagonista insieme a Tony Effe con il brano “Taxi sulla Luna” (certificato doppio platino), che ha raggiunto oltre 65 Milioni di stream totali.

Comunicato Stampa: Tatiana Lo Faro