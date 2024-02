Loreena Mckennitt e Il Volo al Musart Festival Firenze 2024

Share

Loreena McKennitt e Il Volo saranno in concerto al Musart Festival 2024, rassegna che da otto anni porta a Firenze i protagonisti della musica e dello spettacolo.

Le due serate si svolgeranno in un contesto straordinario, il Parco Mediceo di Pratolino, il parco paesaggistico più grande della Toscana inserito nella lista dei siti patrimonio dell’Unesco.

Loreena McKennitt sarà in concerto al Musart Festival Firenze domenica 21 luglio nell’ambito del “The Mask and Mirror – 30th Anniversary Tour” con cui l’artista – canadese d’anagrafe, sangue irlandese nelle vene – celebra il trentennale di uno dei suoi album più acclamati, “The Mask and Mirror”. Un disco intriso di atmosfere celtiche, spagnole e marocchine, straordinaria prova di contaminazione tra culture diverse. Il concerto sarà in due set: Loreena McKennitt proporrà tutte le canzoni di “The Mask and Mirror” e i brani più amati della sua carriera. I biglietti – posti numerati da 34,50 a 80,50 euro – saranno disponibili dalle ore 10 di venerdì 16 febbraio su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Gli iscritti al fan club di Loreena potranno accedere a una presale in anteprima a partire dalle 10 di giovedì 15 febbraio.

Loreena McKennitt ph Richard Haughton

“Tutti Per Uno – Capolavoro” è invece il tour che condurrà Il Volo lunedì 22 luglio sul palco del Parco Mediceo di Pratolino, sempre nell’ambito del Musart Festival Firenze 2024.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Capolavoro”, (Epic Records/Sony Music Italy), il trio italiano più famoso al mondo – formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble – festeggia con il pubblico i 15 anni di carriera e di lunga amicizia, portando sul palco i nuovi brani del primo disco di inediti – in uscita nei prossimi mesi -, i più grandi successi della tradizione musicale italiana e quelli del proprio repertorio, mostrando le molteplici sfaccettature dell’evoluzione artistica dei suoi singoli componenti. I biglietti – posti numerati da 46 a 92 euro – sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.

Per entrambi i concerti è disponibile la formula Gold Package che, al biglietto di primo settore, aggiunge catering con buffet e visite guidate al Parco Mediceo prima dello spettacolo.

Loreena McKennitt e Il Volo sono solo i primi nomi del Musart Festival Firenze 2024, altri importanti ospiti stanno per essere annunciati. Il tour italiano di Loreena McKennitt è prodotto e organizzato da Barley Arts. Il Tour de Il Volo è prodotto e organizzato da Friends & Partners. Musart Festival è una produzione Prg Firenze.

Parco Mediceo di Pratolino – Villa Demidoff – via Fiorentina, 282 – Firenze

Biglietti Loreena McKennitt (compresi diritti di prevendita)

Primo settore 80,50 euro

Secondo settore 69 euro

Terzo settore 57,50 euro

Quarto settore 46 euro

Quinto settore 40,25 euro

Tribuna 34,50 euro

Gold Package 151 euro

Biglietti Il Volo (compresi diritti di prevendita)

Primo settore 92 euro

Secondo settore 74,75 euro

Terzo settore 57,50 euro

Quarto settore 46 euro

Gold Package 162 euro

Sul sito ufficiale www.musartfestival.it, su su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita

I bambini di età inferiore a 4 anni di età entrano gratuitamente, accompagnati da un adulto, in numero di un/a bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.

Possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso i punti vendita del Circuito Box Office Toscana (http://www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Si sconsiglia fortemente l’acquisto di un biglietto generico.

Comunicato Stampa: Marco Mannucci