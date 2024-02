Karol G collabora con l’iconico DJ Tiësto

Share

La superstar KAROL G collabora con il leggendario DJ TIËSTO per il nuovo singolo “CONTIGO”, una banger EDM-pop che segna un nuovo capitolo nella carriera dell’artista verso nuove sonorità.



Il brano, uscito proprio il giorno di San Valentino nonché il compleanno di KAROL G, è un’ode all’amore e all’accettazione e contiene un’interpolation di “Bleeding Love” – ovvero la celebre hit del 2007 di Leona Lewis scritta e prodotta dall’hitmaker Ryan Tedder dei Onerepublic.

“CONTIGO” è accompagnata da un videoclip che vede la partecipazione di TIËSTO e della cantante portoricana Young Miko.



KAROL G di recente ha fatto la storia dei Grammy diventando la prima donna a vincere per il miglior album di “música urbana” – categoria che comprende vari sottogeneri di musica latina – con il suo album dei record “Mañana Será Bonito”.

Nel 2023 KAROL G è inoltre stata la prima artista femminile al mondo a raggiungere la vetta della Billboard Top 200 con un album in lingua spagnola e ha trionfato alla ventiquattresima edizione dei Latin Grammy Awards aggiudicandosi ben 3 statuette.

Dopo un anno di momenti decisivi per la sua carriera, KAROL G è stata persino eletta “Woman of the Year 2024” da Billboard ed è la prima artista latina a ricevere questo premio.



Dopo aver incassato 102,8 milioni di dollari e venduto 848 mila biglietti con il suo “$trip Love Tour” del 2022 – diventato il tour più redditizio mai realizzato da un’artista latina – KAROL G è partita per il “Mañana Será Bonito Tour” con prima tappa a Città del Messico dove ha raggiunto l’ennesimo record: è infatti la prima artista femminile a registrare il tutto esaurito all’Estadio Azteca per tre notti consecutive.



Quest’estate il “Mañana Será Bonito Tour” farà tappa anche in Italia. L’artista è attesa a Milano il 25 e il 26 giugno per due date evento già sold out.

Comunicato Stampa: Universal Music