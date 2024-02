Pooh da giugno in tour con “Amici x Sempre Estate 2024”

Share

Dopo il grande successo del tour che li ha visti protagonisti nel 2023 tra stadi, Arene di Verona, arene estive e palasport, i POOH sono pronti a tornare live a grande richiesta anche nel 2024 con “POOH – AMICI X SEMPRE Estate 2024”, oltre 20 date nelle location più suggestive d’Italia.

“È tempo di ripartire e ci aspetta un’estate di rinnovati abbracci con tutti voi che, da sempre, amate la nostra musica e ci avete stimolato a proseguire il tour AmicixSempre – dichiarano i Pooh. Per ringraziare la vostra passione e onorare la nostra musica abbiamo scelto una serie di location esclusive, dove tutto prende un senso e diventa magia. Vi aspettiamo per cantare e condividere una storia che oramai appartiene a tutti voi.”

Un vero e proprio viaggio nella grande bellezza italiana attraverso la musica di una delle band più longeve e amate dal pubblico.

Grande partenza per questo tour che vedrà i Pooh esibirsi nelle location più suggestive del Bel Paese: il via l’11 e 12 giugno alle Terme di Caracalla di Roma mentre il 5 e 6 luglio due serate speciali in Piazza San Marco a Venezia.

Queste tutte le date:

11-06-2024 – ROMA – TERME DI CARACALLA

12-06-2024 – ROMA – TERME DI CARACALLA

03-07-2024 – SENIGALLIA (AN) – PIAZZA GARIBALDI

05-07-2024 – VENEZIA – PIAZZA SAN MARCO

06-07-2024 – VENEZIA – PIAZZA SAN MARCO

08-07-2024 – FERRARA – FERRARA SUMMER FESTIVAL – PIAZZA ARIOSTEA

12-07-2024 – VILLAFRANCA (VR) – VILLAFRANCA FESTIVAL – CASTELLO SCALIGERO

15-07-2024 – MAROSTICA (VI) – PIAZZA CASTELLO

18-07-2024 – NICHELINO (TO) – SONIC PARK STUPINIGI – PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI

19-07-2024 – CERNOBBIO (CO) – LE SERRE MUSIC FESTIVAL – VILLA ERBA

25-07-2024 – FIRENZE – PRATOLINO – MUSART FESTIVAL – PARCO MEDICEO

27-07-2024 – CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

07-08-2024 – FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI LIVE – VILLA BERTELLI

09-08-2024 – ALGHERO (SS) – ALGUER SUMMER FESTIVAL – ANFITEATRO IVAN GRAZIANI

10-08-2024 – SANTA MARGHERITA DI PULA (CA) – FORTE ARENA

12-08-2024 – PAESTUM (SA) – ARENA DEI TEMPLI

14-08-2024 – ROCCELLA IONICA (RC) – ROCCELLA SUMMER FESTIVAL – TEATRO AL CASTELLO

17-08-2024 – CATANIA – VILLA BELLINI

18-08-2024 – CATANIA – VILLA BELLINI

20-08-2024 – PALERMO – VELODROMO PAOLO BORSELLINO

23-08-2024 – BARLETTA (BT) – FOSSATO DEL CASTELLO

24-08-2024 – OSTUNI (BR) – FORO BOARIO

I biglietti per le date saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di domani, giovedì 15 febbraio, su Ticketone e punti vendita e prevendite abituali.

Per info sugli eventi (prodotti e organizzati da Friends & Partners e Color Sound): www.friendsandpartners.it

Una serie di concerti imperdibili per rivivere ancora una volta la storia dei Pooh attraverso i loro più grandi successi, da “Amici per sempre” a “Tanta voglia di lei”, da “Parsifal” (capolavoro della band uscito nel 2023 in una speciale versione per il 50° anniversario) a“Dammi solo un minuto”, solo per citarne alcuni.

RTL 102.5 è la radio partner degli eventi live “POOH – AMICI X SEMPRE Estate 2024”.

Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera i POOH hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.

Comunicato Stampa: Alessandra Bosi