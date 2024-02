Calcutta annuncia il suo Tour europeo

Share

Il 22 dicembre scorso, al Palapartenope di Napoli, si è concluso il “Relax Tour” di Calcutta dopo un mese denso di emozioni in giro per l’Italia: 9 città e 11 date tutte sold out nei palasport, dove migliaia di fan si sono radunati per celebrare il suo atteso ritorno sulle scene e cantare a squarciagola vecchi e nuovi successi, diventati istantaneamente delle hit.

C’è già grande attesa per le date del Tour Estivo, che inizierà a fine giugno e lo vedrà protagonista di 13 concerti nelle principali città e festival italiani, ma prima ancora Calcutta oltrepasserà i confini nazionali con quattro date europee, sempre a giugno.

Il Relax Tour, infatti, approderà in Spagna il 06 giugno al Razzmatazz di Barcellona, per poi proseguire verso il Regno Unito, il 09 giugno all’O2 Forum Kentish Town di Londra. L’11 giugno sarà in Francia, a L’Olympia di Parigi e il 13 giugno in Svizzera, all’X-Tra di Zurigo, per poi tornare in Italia dove, il 22 giugno, ripartirà dallo stadio comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro per proseguire verso le altre tappe estive nelle principali città e festival italiani, tra cui Rock in Roma, Milano Summer Festival e Lucca Summer Festival.

06 giugno 2024

Barcellona (ESP) – Razzmatazz

09 giugno 2024

London (UK) – O2 Forum Kentish Town

11 giugno 2024

Paris (FR) – L’Olympia

13 giugno 2024

Zurich (CH) – X-TRA



🎫 BIGLIETTI IN VENDITA DAL 16 FEBBRAIO ALLE 14:00

Comunicato Stampa: DNA Concerti