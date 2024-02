Continua il successo di Valeria Angione in tour a teatro

Share

Continua il grande successo di Valeria Angione con il tour del suo nuovo spettacolo “Binario 29 ¾” che registra il sold-out anche con la data del 12 marzo al Teatro Nazionale di Milano, aggiungendosi alle altre date già sold-out dell’11marzo a Milano, del 14 marzo a Torino, del 18 marzo a Bologna e del 28 marzo a Napoli.

Stiamo per assistere al debutto di “Binario29 ¾”, dove Valeria si troverà ad affrontare lo scorrere del tempo e i cambiamenti del suo personaggio, accompagnata da numerosi “ospiti”, che ha appena presentato attraverso un video sul proprio profilo Instagram.

Le parole di Valeria:

“Questi sono gli ultimi giorni per la preparazione dello spettacolo e non vedo l’ora di poterlo condividere con voi! Ci sarà una scenografia tutta nuova, nuovi personaggi, nuove canzoni, nuove coreografie con i miei fantastici ballerini e altre novità che scoprirete a teatro.

Stiamo dando tutti il massimo e sono estremamente grata a tutto il team che per la seconda volta ha reso possibile questo mio grande sogno.

Il treno per il Binario 29 ¾ sta per partire e non vedo l’ora di vedervi tutti.

Grazie per sempre, sarà una festa!”

Il tour inizierà dal Teatro Alessandrino di Alessandria il 7 marzo per la data zero, per poi proseguire con i due show già sold-out dell’11 e il 12 marzo 2024 a Milano (Teatro Nazionale), il 14 a Torino(Teatro Colosseo), il 16 a Padova (Gran Teatro Geox), il 18 a Bologna (Teatro Celebrazioni), il 20 a Roma (Teatro Olimpico), il 22 a Firenze (Tuscany Hall),il 24 a Pescara (Teatro Massimo), il 26 a Bari (Teatro Team) e il 28 e il 29 a Napoli (Teatro Augusteo).

Ultimi biglietti disponibili

Dopo l’enorme successo del suo primo tour “Riparto da Me” che aveva visto per la prima volta l’attrice salire sul palco teatrale con uno spettacolo tutto suo per 9 date sold out –Valeria è pronta a tornare come protagonista nei migliori teatri italiani.

Lo show, prodotto da Live Nation, racconta le sfide e le avventure del diventare una giovane adulta, mettendo inscena uno spettacolo a tutto tondo che alterna momenti comici, musica, coreografie e momenti di riflessione. Il tutto in una formula unica che aveva già reso il primo tour unico nel suo genere e apprezzato da tutte le generazioni.

Il calendario completo del tour:

7 marzo · Alessandria, Teatro Alessandrino DATA ZERO

11 marzo · Milano, Teatro Nazionale SOLD-OUT

12 marzo · Milano, Teatro Nazionale SOLD-OUT

14 marzo · Torino, Teatro Colosseo SOLD-OUT

16 marzo · Padova, Gran Teatro Geox

18 marzo · Bologna, Teatro Celebrazioni SOLD-OUT

20 marzo · Roma, Teatro Olimpico

22 marzo · Firenze, Tuscany Hall

24 marzo · Pescara, Teatro Massimo

26 marzo · Bari, Teatro Team

28 marzo · Napoli, Teatro Augusteo SOLD-OUT

29 marzo · Napoli, Teatro Augusteo

Info e biglietti su

www.livenation.it/valeriangione

