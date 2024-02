Mario Venuti in concerto a Roma dopo 7 anni

Share

Prosegue con successo il tour nei teatri e nei club di MARIO VENUTI, promosso da Barley Arts, che celebra il doppio traguardo dei 60 anni e dei 40 anni di carriera del cantautore. Lunedì 25 marzo, dopo 7 anni di assenza dalla Capitale, il cantautore torna ad esibirsi davanti al pubblico di ROMA in un imperdibile appuntamento con 60 + 40 100% MARIO VENUTI all’AUDITORIUM PARCO DELLE MUSICA ENNIO MORRICONE (ore 21.00, Sala Teatro Studio Borgna, BIGLIETTI https://www.ticketone.it/artist/mario-venuti/).

«Tutte le strade (ri)portano a Roma – commenta Mario Venuti – Dopo qualche anno di assenza dalla Capitale torno apposta per festeggiare con gli amici romani il mio doppio compleanno. Vi aspettiamo. Sarà bellissimo».

Venuti declinerà la sua musica ricca di raffinatezza, carisma, contaminazioni e continue sperimentazioni fondendo le note calde e coinvolgenti del jazz con la sua voce unica, creando un’atmosfera intima ed elegante e allo stesso tempo travolgente e passionale con uno sguardo sempre al suo amato Brasile e ai suoni di quella terra.

L’artista interpreterà i suoi brani più celebri e amati dal pubblico, oltre a tante canzoni italiane, facendo rivivere emozioni e ricordi legati a intramontabili evergreen.

Accompagneranno sul palco Mario Venuti i musicisti Pierpaolo Latina al pianoforte, Giuseppe Tringali alla batteria e Vincenzo Virgillito al contrabbasso.

Queste le prossime date di 60 + 40 100% MARIO VENUTI (calendario in aggiornamento):

Venerdì 1° marzo, ore21.00– Zō Centro Culture Contemporanee, Catania SOLD OUT

Ticket: https://link.dice.fm/y590f16eaaae?dice_id=y590f16eaaae

Sabato 9 marzo, doppio set ore 19.00 e ore 21.30 – Teatro Santa Cecilia, Palermo SOLD OUT

Ticket: https://brassgroup.organizzatori.18tickets.it/event/31259

Sabato 23 marzo, ore 21.00 – Teatro Fusco, Taranto

Ticket: https://www.teatrocomunalefusco.it/spettacoli/6040-100-mario-venuti/

Domenica 24 marzo, ore 21.00 – Il Moro, Cava De’ Tirreni (Salerno) NUOVA DATA

Info e ticket: 0894456352 – 3403939561

Lunedì 25 marzo, ore 21.00 – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Roma NUOVA DATA

Ticket: https://www.ticketone.it/artist/mario-venuti/

Domenica 31 marzo, ore 21.30 – Piazza del Popolo, Floridia (Siracusa) full band

MARIO VENUTI, cantautore e chitarrista catanese, inizia la sua carriera negli anni ’80 con la band “Denovo”. Dopo otto anni, intraprende la carriera da solista e nel 1994 pubblica il suo primo disco da solista “Un po’ di febbre” e nel 1996 il secondo album “Microclima”. Nel 1997 partecipa a Sanremo Giovani con il brano “Il più bravo del reame”, preludio del disco “Mai come ieri” che ottiene un grande successo di pubblico e critica. A gennaio del 2003 pubblica l’album “Grandimprese”, anticipato dal singolo “Veramente”. Nel 2004 con il brano “Crudele”, Mario Venuti, riceve a Sanremo il Premio della Critica e il Premio Radio e Tv. Nel 2005 esce il disco “Magneti”, mentre nella cinquantaseiesima edizione del Festival di Sanremo porta, insieme agli Arancia Sonora, il brano “Un altro posto nel mondo”. Segue una tournée di un anno che sfocia nella pubblicazione dell’antologia “L’officina del fantastico” che ripercorre quattordici anni di successi del cantautore catanese e che viene presentato al Festival di Sanremo del 2008 con l’inedito “A ferro e fuoco”. Nell’ottobre 2009 pubblica l’album di inediti “Recidivo”. Nel 2011 Mario si esibisce in concerti acustici, senza accompagnatori sul palco, in tutta Italia. Nel 2012, anticipato in radio dal singolo “Quello che ci manca”, pubblica il suo settimo album da solista, “L’ultimo romantico” e nel 2014 esce con il suo ottavo disco da solista “Il tramonto dell’occidente”, un concept-album scritto a sei mani, con Kaballà e Francesco Bianconi. Nel 2016 decide di rivisitare con gli Urban Fabula in chiave Jazz i classici della canzone italiana e internazionale e canzoni del proprio repertorio, dando vita al progetto Mario Meets Jazz. Quest’anno in primavera ha pubblicato il suo nuovo album “Motore di vita”, prodotto artisticamente da Mario Venuti insieme a Seba. Il disco vanta anche la collaborazione artistica di Kaballà e la presenza del batterista jazz e arrangiatore ritmico Luca Scorziello. Tutto il disco emana un umore disteso e positivo e suona come un ripetuto GRAZIE per gli immensi doni che la vita può donarci. Dopo “Motore di vita” (2017) è la volta del decimo album “Soyuz 10” dal quale vengono estratti tre singoli: “Il pubblico sei tu”, “Ciao cuore”, e “Silenzio al silenzio”. A marzo del 2020 sul canale YT ufficiale viene pubblicata la serie “Casacasa Live Session”: una raccolta di sette live in cui l’artista ha eseguito alcuni dei suoi brani più famosi direttamente dal salotto di casa sua. Nel mese di maggio i brani sono stati pubblicati su tutte le piattaforme digitali. Il 17 settembre 2021 è uscito “TROPITALIA”, progetto nel quale Mario Venuti si diverte a giocare, diventando puro interprete, rileggendo alcuni brani popolari della canzone italiana in chiave tropicalista. Il 19 maggio 2023 è uscito “Napoli-Bahia”, il brano feat. Lucariello, Fabiana Martone e Neney Santos (etichetta Microclima, distribuzione Artist First). Il 1° luglio ha vinto il Premio Carosone 2023 “per il brano ‘Napoli – Bahia’, per il ponte tra culture per la sua carriera di chansonnier mediterraneo aperto alle contaminazioni, dai Denovo ad oggi”. L’8 settembre è uscito il brano “Segui i tuoi demoni” (etichetta Microclima, distribuzione Artist First). Il 5 novembre, in occasione della decima edizione del Premio Pierangelo Bertoli, evento dedicato al cantautore e realizzato con la direzione artistica di Alberto Bertoli e Riccardo Benini, ha ricevuto il Premio A Muso Duro 2023 “per aver trattato nelle sue canzoni il tema dell’anticonformismo e dell’indipendenza intellettuale. Venuti si diverte a giocare, rileggere e creare brani in chiave tropicalista creando ponti culturali tra diversi mondi musicali”. Dal 19 dicembre è in radio e disponibile in digitale il brano “Paradiso” (etichetta Microclima, distribuzione Artist First).

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni