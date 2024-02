“La noia” di Angelina Mango è disco di Platino

Share

“La noia” (LaTarma Records, etichetta indipendente alla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo distribuita da ADA / Warner Music) di Angelina Mango è certificato disco di platino in sole 2 settimane. Prima artista femminile dopo 10 anni ad aggiudicarsi la vittoria della 74° Edizione del Festival di Sanremo., la cantautrice ha conquistato anche il 1° posto della classifica EarOne Airplay dei brani più trasmessi in radio.

Un ulteriore riscontro importante per la vincitrice del Festival di Sanremo – che ha conquistato anche il premio Sala stampa Lucio Dalla, radio, tv e web e il premio Miglior composizione musicale Giancarlo Bigazzi – alla vigilia dei prossimi eventi che la aspettano: la data evento Pare una pazzia sold out al Fabrique di Milano (17 aprile) e il palco internazionale dell’Eurovision Song Contest 2024 a Malmö, dove rappresenterà l’Italia.

Stabile ai vertici di tutte le chart – è entrata anche nella Top 200 Billboard Global – La noia ha raccolto 44 milioni di stream audio e video; Angelina Mango, nel periodo sanremese, è stata la seconda artista al mondo per crescita ascoltatori su Spotify e la prima in assoluto per crescita di followers su Instagram, a testimonianza del grandissimo interesse e apprezzamento del pubblico verso la giovane vincitrice.

In autunno, Angelina sarà ancora live, impegnata nel suo tour Angelina Mango nei club 2024, che sta collezionando sold out e raddoppi come testimoniano le date di Roma (raddoppia il 12 ottobre 2024 all’Atlantico) e Napoli (raddoppia il 15 ottobre 2024 alla Casa della Musica), oltre alla nuova data al Fabrique di Milano (26 ottobre). Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation, con cui la cantautrice porterà on stage un nuovo racconto di sé per mostrare la sua evoluzione personale e artistica, toccherà anche le città di Molfetta, BA (Eremo Club, 16 ottobre), Nonantola, MO (Vox Club, 19 ottobre), Firenze (Tuscany Hall, 21 ottobre), Padova (Gran Teatro Geox, 22 ottobre) e Venaria Reale, TO (Teatro Concordia, 24 ottobre). I biglietti per “Angelina Mango nei club 2024” sono disponibili su https://www.livenation.it/artist-angelina-mango-1428302. Maggiori informazioni su www.livenation.it

“PARE UNA PAZZIA”

17 aprile 2024 – MILANO – FABRIQUE // SOLD OUT

LE DATE – ANGELINA MANGO NEI CLUB 2024

11 ottobre 2024 – ROMA – ATLANTICO // SOLD OUT

12 ottobre 2024 – ROMA – ATLANTICO

14 ottobre 2024 – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA // SOLD OUT

15 ottobre 2024 – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA

16 ottobre 2024 – MOLFETTA (BA) – EREMO CLUB

19 ottobre 2024 – NONANTOLA (MO) – VOX CLUB

21 ottobre 2024 – FIRENZE – TUSCANY HALL

22 ottobre 2024 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

24 ottobre 2024 – VENARIA REALE (TO) – TEATRO CONCORDIA

26 ottobre 2024 – MILANO – FABRIQUE

Comunicato Stampa: Asia Basile