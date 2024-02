Fiorello: “La Sardegna punisce Meloni. Non ci crede nemmeno la Schlein!”

Share

Il buongiorno all’insegna del buonumore: suona la sveglia di VivaRai2! al Foro Italico con Fiorello, in compagnia di Biggio, Casciari e tutta la banda.

Come sempre, le notizie del giorno lette dall’occhio critico, ma sempre ironico, dello showman più famoso d’Italia.

Grande tema della puntata di oggi sono state le Elezioni Regionali in Sardegna che hanno visto la vittoria del Movimento 5 Stelle con Alessandra Todde. Leggendo le testate dei quotidiani di oggi, Fiorello commenta: “Due lauree, 4 lingue… ma è del M5S per davvero? Pensa che durante lo scrutino ha preso la terza laurea.” E ironizza sulla sconfitta della Premier: “Schiaffo al governo, prima dichiarazione della Meloni: un disastro, sembrava di stare a Una voce per San Marino.. Una voce per la Sardegna!”.

In merito all’alta tensione tra i partiti, lo showman scherza così: “Questo titolo sembra un romanzo Ottocentesco, tipo Orgosolo e Pregiudizio” – argomenta poi – “Tradimenti e veleni: Fdl accusa la Lega, la Lega accusa Fdl, Meloni accusa Salvini e Salvini accusa il Terzo Mandato”.

Ma il dibattito riguardo la sconfitta del centrodestra nell’isola sarda non finisce qui. Infatti, Fiorello ironizza sul commento del generale Vannacci a sostegno del Premier Leghista: ”Tranquillo, invaderemo Arbatax”. Si apre poi la parentesi sulle indagini in corso che accusano il generale di odio razziale, che lo showman commenta così: “Ma lui non ce l’ha con nessuno. È indagato per truffe e peculato. Ora si candida perché senza almeno un’indagine in corso non ti votano”.

Comunicato Stampa: Daniele Mignardi Promopressagency