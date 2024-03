Margherita Principi annuncia il suo singolo “up&down”

Share

La vita è un’altalena emotiva tra alti e bassi, tra momenti in cui ci sentiamo sul tetto del mondo e altri in cui vorremmo sprofondare nell’abisso più nero. Margherita Principi, nel suo nuovo singolo “up&down” (Pulp Entertainment), fuori ovunque da venerdì 15 marzo, ci porta con sé in una danza continua tra il cadere e il rialzarsi.

“Spesso si cade, ci si perde e poi si torna, nonostante le difficoltà. – racconta Margherita – La vita è un continuo contrasto di sensazioni. Mi guardo allo specchio e sento ansia attorno, in giro, in mezzo alle persone, da sola. Combatto quotidianamente i picchi di adrenalina e i lati depressivi, che però sto iniziando ad accettare”.

In un mix di stati d’animo contrastanti, è il sound del brano, che prosegue la naturale sperimentazione nel mondo dance-pop dell’artista, a ricordarci il messaggio positivo di resilienza con cui affrontare anche i momenti più bui: quando il ritmo ci travolge, forse le preoccupazioni possono essere esorcizzate proprio nel mezzo di una pista da ballo.

“up&down” (Pulp Entertainment) arriva dopo la pubblicazione dell’ultimo singolo “ho la testa che mi fa” (Pulp Entertainment, prod. aura6am) e rappresenta un nuovo tassello del percorso di Margherita, sempre più versatile e capace di spaziare attraverso le sue tante anime.

“Cado giù come pioggia dall’alto

Lacrimo, scivolo sull’asfalto

Up & down

Io vado in down

E mi metto in lockdown”

Margherita Principi, classe ‘99, nata a Fano (PU), inizia a muovere i primi passi nella musica fin da piccolina e con gli anni si avvicina amatorialmente al pianoforte, chitarra, dulcimer e alla scrittura di canzoni. Esordisce giovanissima a 16 anni nell’edizione di X-Factor 2015. Contemporaneamente realizza una serie di collaborazioni televisive e cinematografiche: confeziona prima la colonna sonora, “Il tuo cuore sempre accanto” del film “Non c’è campo” di Federico Moccia, una colonna sonora per la mini serie Rai “Lampedusa” ed in seguito la sua interpretazione dell’Hallelujah di Cohen viene inserita nella serie “The Young Pope” di Sorrentino. Nel 2019 vince una borsa di studio per il CET, l’accademia del maestro Mogol. Dopo aver vissuto a Roma tra studi di registrazione e ricerca di sé stessa, a fine 2021 Margherita incontra il collettivo aura6am, con cui inizia a lavorare, finalmente, alla sua musica. Nel giro di due settimane decide di trasferirsi definitivamente a Milano, trovandosi una stanza singola e un lavoro, per poter inseguire il suo sogno. A dicembre 2022 inizia a lavorare con l’etichetta indipendente Pulp Entertainment, con cui fa uscire i primi brani del suo nuovo percorso artistico. Ad ottobre 2023 è tra i 46 selezionati per le audizioni di Sanremo Giovani 2023 con il brano ‘’ho la testa che mi fa’’ (Pulp Records), uscito il 6 dicembre 2023 su tutti i digital stores.

