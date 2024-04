Da oggi in radio il nuovo singolo di piazzabologna feat Angie

Share

Da oggi venerdì 12 aprile in radio SERATA ICONICA? feat. Angie, singolo estratto dall’album d’esordio di piazzabologna, “MUNICIPIO V”, e inserito fin da subito nelle prinicipali playlist di Spotify come “New Music Friday”, “Novità Pop”, “Indie Italia”, “Scuola Indie” e “Caleido”.

“SERATA ICONICA?” è un film d’azione che racconta le vicende che accadono durante un festino in casa nelle notti romane, un brano dal ritmo avvolgente che unisce lo stile di piazzabologna alla voce di Angie. Un viaggio nella mente di due giovani univerrsitari che cercano di trovare qualcosa di interessante a una festa noiosa.

“MUNICIPIO V”, uscito venerdì 5 aprile per Isola Degli Artisti e distribuito da ADA Music Italy, è un’istantanea della generazione universitaria che vive e respira quotidianamente la Capitale, una raccolta di racconti di vita e di amore.

L’album è diviso in due: “MUNICIPIO V :(“, il lato A, già disponibile da venerdì 29 marzo e “MUNICIPIO V :)”, il lato B, disponibile dal 5 aprile. Un album formato da due parti ben distinte tra loro, dipinto come due quadri di Roma: vivace e spensierata di giorno e affascinante e malinconica di notte.

I temi trattati – accompagnati da sonorità indie pop fresche ed immediate – spaziano a 360°, dalla sfera emotiva personale alla quotidianità dei quasi 3 milioni di abitanti di Roma. In “MUNICIPIO V :(” viene racchiuso un po’ tutto quello che si vive e si pensa dalle 20 in avanti, una visone notturna della vita raccontata in chiave consapevole e intima. Un viaggio tra le vie della Città Eterna ma anche nella tristezza di sentirsi uno dei tanti dentro una metropoli, tra sampietrini, luci arancioni dei lampioni, e un cielo sempre meno stellato.

“MUNICIPIO V :)”, invece, racchiude la parte diurna, raccontando il lato maggiormente felice e leggero di una città che non dorme mai.

“MUNICIPIO V”, che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Edoardo Vianello, Antonello Venditti, Angie, Caffellatte, M.E.R.L.O.T, Mameli, Dile e Fiat 131, è un road trip turistico tra le vie di Roma e nella stancante e frenetica vita di ragazzi che stanno diventando adulti. Tutte le 17 tracce che lo compongono sono state prodotte da Gorbaciof.

Ad accompagnare Il concept musicale e visivo dell’album ci sono illustrazioni in stile Jean-Michel Basquiat, artista che raggiunge la sua espressione grazie ai suoi epigrammi enigmatici disegnati in tutta Manhattan raffiguranti dicotomie come ricchezza contro povertà, integrazione contro segregazione ed esperienza interiore contro esperienza esteriore.

TRACKLIST

“MUNICIPIO V :)”:

Caipiroska alla fragola (INTRO) MADAME feat. M.E.R.L.O.T La Regina del Piper club 30° ALL’OMBRA CAFFEINA E DRUM CACIARA SERATA ICONICA? feat. Angie GENNAIO 24 feat. Caffellatte CITYCAR feat. Edoardo Vianello, Mr. Pallotta (Bonus Track)

“MUNICIPIO V :(“:

Portici STATI MAI Feat. Dile Demo 14_02_daeliminare.mp3 MALEDETTO TI AMO feat. Mameli Zaini di Temu (2€) Per sentirsi meno soli feat. Antonello Venditti, Fiat 131 Buchi ai lobi LACRIMONY (OUTRO)

IG: https://www.instagram.com/piazzabolo/

La musica dei piazzabologna si caratterizza per la sua autenticità e immediatezza. I testi riflettono esperienze, sogni, delusioni e momenti di gioia tipici della vita giovanile, creando un forte legame emotivo con il loro pubblico. La loro musica intercetta il sentimento e le tendenze della nuova generazione, offrendo una colonna sonora che rispecchia le sfide e le passioni della vita universitaria in una metropoli pulsante di vita come Roma.

BIO

Con già 8 milioni di streams all’attivo, i piazzabologna sono un collettivo artistico italiano fondato a Roma. Prendono il nome da una delle piazze più vivaci e rappresentative della capitale, simbolo di incontro e di scambio culturale e punto di riferimento degli studenti universitari. Per sottolineare il loro desiderio di porre la musica al centro dell’attenzione, distogliendo il focus dall’immagine personale per concentrarlo sull’arte e sul messaggio che intendono trasmettere, scelgono di mantenere un’aura di mistero sulla loro identità personale, adottando maschere raffiguranti gatti come loro unico tratto distintivo pubblico.

Esordiscono nell’aprile del 2022 ottenendo fin da subito attirano l’attenzione del pubblico e della critica. Il 28 ottobre 2022 pubblicano “Per sentirsi meno soli”, una collaborazione con l’icona della musica italiana Antonello Venditti e Fiat 131, brano che colleziona quasi 4 milioni di ascolti. A un anno dall’esordio vengono selezionati da Spotify per la terza edizione di RADAR Italia. Nell’estate del 2023 pubblicano “CITYCAR (Abbronzatissima)”, il remix dell’iconico brano dell’estate italiana di Edoardo Vianello, rielaborato in chiave moderna mantenendo intatto il fascino dell’originale. Fin dall’esordio si affidano alle produzioni di Gorbaciof. Per quattro volte sono stati il volto della playlist “Indie Italia”, due volte di “Musica Indie” e due volte i di “Caleido”, playlist ufficiali di Spotify, consolidando la loro posizione come una delle band più influenti e rappresentative del panorama indie italiano.

Comunicato Stampa: Alice Cherubini