Sabato si conclude a Roma il Festival culturale “Come un’armonia”

Si conclude sabato 20 aprile il Festival culturale “Come un’armonia”, rassegna organizzata e prodotta dall’Associazione Culturale Sperimentiamo Arte Musica Teatro. Il progetto è vincitore di Avviso Pubblico promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Il festival, con la direzione artistica dello scrittore Massimo Simonini, si è svolto tra il mese di febbraio e quello di aprile 2024 e ha portato in scena nove diversi eventi, performance musicali e teatrali, con l’obiettivo di raccontare il mondo dell’arte a 360 gradi, raggiungendo un pubblico ampio in termini di gusti e di età. Come un’armonia, tutti gli eventi hanno “suonano insieme”, mantenendo come trait d’union tematiche attuali e di alto valore sociale (l’intercultura, la conoscenza dell’altro, l’inclusione, il rispetto dell’ambiente, la pace).

L’evento conclusivo del Festival, dal titolo “Il Bellissimo Mondo”, è una vera e propria giornata dedicata alla moda nell’insegna dell’eleganza e dell’ecosostenibilità. Curatrice dell’evento è Consuelo Chinè, fondatrice del brand Darling Grace.

Darling Grace nasce nel 2021 e promuove il Benessere attraverso un ritorno alle origini, alla propria essenza e a ciò da cui tutto nasce: la Natura con i suoi lenti ritmi. Accompagna ogni donna in un percorso di fusione con la Natura attraverso la scelta di capi di abbigliamento esclusivi, realizzati con tessuti naturali ed ecosostenibili, secondo la tradizione dell’artigianalità Made in Italy. Proprio alle donne rivolge un preciso messaggio promuovendo la ricerca della propria autenticità e del benessere attraverso scelte consapevoli che impongono una particolare attenzione e richiedono la dedizione e la cura che le vite frenetiche a cui siamo abituati non ci consentono facilmente di raggiungere.

Assieme a Darling Grace, parteciperanno i marchi WAO, Krocette, Carolinda e Fairyland.

WAO è un brand che produce sneakers ecologiche, animal free ed etiche; elemento distintivo è l’attenzione dalla fase di selezione materiali (canapa, econyl, fibra di cocco) fino allo smaltimento delle scarpe usate. Krocette si occupa di produzione di accessori e piccola pelletteria con materiali animal free (pelle mela, pelle uva). Carolinda realizza capi prettamente per bambini, ma anche per donna, in alpaca 100% lavorati a mano da artigiane della Bolivia.

Durante l’evento interverranno Laura Gasparini (Project manager Out of Fashion), Aurora Circelli (Founder brand Effei Clothing) e Laura Azzalini (Founder brand Ellea Atelier).

Il pomeriggio sarà aperto dal saluto istituzionale dell’Onorevole Mariano Angelucci, Presidente della Commissione turismo, moda e relazioni internazionali di Roma Capitale e sarà strutturato in due parti: un talk, in cui i partecipanti affronteranno il tema della cura dell’ambiente sotto vari aspetti, anche in relazione al ruolo assunto dal nostro Paese dall’Europa, e una sfilata narrata, nella quale i diversi Brand insieme proporranno outfit completi e tante combinazioni.

Al termine della sfilata, il pubblico presente avrà modo di conoscere da vicino le creazioni, toccando e apprezzando la particolarità dei tessuti e dei materiali utilizzati.

In occasione della chiusura del Festival “Come un’armonia”, l’ingresso all’evento è libero.

Comunicato Stampa: Maresa Palmacci