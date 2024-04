Ritornano i Kasabian con “Coming Back To Me Good”

Da venerdì 19 aprile sarà in rotazione radiofonica “Coming Back To Me Good”, il nuovo singolo della rock band di Leicester KASABIAN, che anticipa l’atteso album di inediti “Happenings” in uscita il 5 luglio via Columbia Records.

“Coming Back To Me Good” è uno dei brani più euforici dell’album, che fa venir voglia di ballare unendo il pop più raffinato a un ritornello incisivo ed esplosivo: «Ha quella spinta da disco, ma c’è anche un momento di condivisione – afferma Serge a proposito del singolo – Immagino di suonarlo quando il sole splende e la tua squadra è in semifinale, dà proprio quella sensazione di gioia».

Coprodotto da Serge e Mark Ralph (Zara Larsson, Clean Bandit, Rudimental), il nuovo album “Happenings”, che segue “The Alchemist’s Euphoria” del 2022, è composto da 10 brevi, taglienti, viscerali tracce che si ispirano alle performance artistiche della fine degli anni ’50. Passando dal dance floor al pogo più scatenato, i brani durano meno di 3 minuti (quasi tutti) per un totale di 26 minuti («Un minuto più corto del debutto dei Ramones») lasciando gli ascoltatori con il desiderio di averne di più.

Oltre ad essere headliner al Latitude festival e a fare un tour nella loro città natale tornando al Victoria Park di Leicester, questa estate i Kasabian arriveranno in concerto anche in Italia: il 22 giugno all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (Brescia) e il 23 giugno al festival “La Prima Estate” al Lido di Camaiore (Lucca).

I Kasabian sono: Serge Pizzorno, il bassista Chris Edwards, il batterista Ian Matthews e il chitarrista Tim Carter.

Comunicato Stampa: Parole e Dintorni