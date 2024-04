Da oggi in radio il nuovo singolo di Brusco

Share

“Barcarolo Romano” è il nuovo singolo di Brusco in rotazione radiofonica da oggi, venerdì 19 aprile. Il brano, classico della canzone popolare romana, in passato fu interpretato da grandi come Claudio Villa, Gabriella Ferri e Gigi Proietti ma in questa interpretazione di Brusco prende nuova vita grazie alle sonorità caraibiche e al testo irriverente che racconta con leggerezza la Roma dei nostri giorni.

«Ogni cantante romano prima o poi deve confrontarsi con gli stornelli e la canzone popolare – dichiara Brusco – il “Barcarolo Romano” è da sempre un cult per me e ho provato a farne una mia versione che parli di quello che vedo tutti i giorni quando esco di casa, aggiungendo al sentimento che trasuda dal brano originale un po’ della mia ironia».

“Barcarolo Romano” anticipa il nuovo album di Brusco e sarà accompagnato da un videoclip e da un tour estivo che porterà il cantautore romano in giro per tutta l’Italia.

Qui il link del videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=4NGyfF6T4Ec

BIOGRAFIA

Brusco inizia a cantare negli anni ‘90 con Villa Ada posse per affermarsi come solista nei primi anni 2000. Insieme a Sud Sound System e Africa United è uno dei pionieri del genere reggae in Italia. Con brani come “Abbronzatissima”, “Ti penso sempre”, … si è fatto conoscere anche in ambito mainstream consolidando nei successivi 20 anni la sua popolarità attraverso brani come l’”Erba della Giovinezza”, “Il mondo non finisce mai”, “Sangue del mio sangue”, … Sin dagli esordi si esibisce ogni anno in oltre 50 concerti in tutta Italia e arriva a pubblicare ben 11 album con prestigiose collaborazioni e un continuo e affezionato riscontro da parte dei suoi fedeli ascoltatori. Nel 2021 pubblica il disco “Mappamondo” (seguito da due Ep nel 2023) e nel corso del 2024 uscirà il suo nuovo progetto musicale, anticipato da alcuni singoli di cui il primo è “Barcarolo Romano” in versione reggae in uscita il 16 aprile.

https://www.facebook.com/Brusco.official/

https://www.instagram.com/bruscovero/

https://www.youtube.com/c/BruscoMusic

