Originale e tragicomico, Ospiti in scena al TeatroMagma di Firenze

Share

OSPITI scritto a quattro mani, nasce dall’improvvisazione per divenire poi vera e propria partitura musicale. Un atto unico in 14 quadri, inframezzati da brani musicali e da stralci di un racconto di Renata Viganò, che scandiscono il tempo della strana convivenza tra due personaggi all’apparenza molto diversi tra loro, che finiscono per diventare amici e sostenersi a vicenda. Come possono, infatti, una bibliotecaria in pensione, che ha sempre desiderato fare l’attrice, e un ex concertista in crisi, che si è reinventato istruttore di ginnastica pur di non affrontare il palcoscenico? Pietro chiede ospitalità a Rita, non avendo alternativa, facendosi mantenere in cambio di una piccola collaborazione domestica. Nel corso della convivenza forzata, i due si scontrano e si confrontano, spesso ricorrendo a piccole bugie e gesti di opportunismo. Insieme, Rita e Pietro, esplorando temi universali di rinascita, amicizia e speranza, affrontano le proprie paure e incertezze, cercando di trovare il coraggio di inseguire ancora i propri desideri.



Carlina Torta, una lunga esperienza teatrale e cinematografica, nel 1980 fonda il Teatro Panna Acida con Angela Finocchiaro, è docente insieme a Silvia Calamai e Stefano Massini nella Scuola di Scrittura Teatrale diretta da Dacia Maraini (2003 al 2006), e viene diretta da registi come Giancarlo Sepe, Nanni Moretti, Andrée Ruth Shammah.



Aldo Gentileschi ha fondato insieme a Brad Repp “Duo Baldo”, concerto comico, con cui gira il mondo.



Il TeatroMagma è il nuovo teatro delle Cure, nato nell’ambito del progetto The Square, ovvero di rigenerazione urbana di uno spazio industriale di 1000 mq, a due passi dalla piazza del quartiere, 140 posti e una programmazione varia per generi e protagonisti, a cura di Nicola Magnini e Marina Melani della Magnoprog e di Roberto Caccavo a cui è stata affidata la direzione artistica.



Domenica 21 aprile, ore 16.45

TeatroMagma

via Domenico Cirillo 1r, Firenze



OSPITI

Atto unico di e con Carlina Torta e Aldo Gentileschi

Durata 80 minuti

Ingresso € 15

Info biglietti su www.teatromagma.it – prenotazioni@teatromagma.it – 3384790437

Comunicato Stampa: Sara Bertolozzi