“Bestiale” il nuovo singolo di Loredana Bertè e gli Eiffel 65

“BESTIALE” è il nuovo singolo di EIFFEL 65 e LOREDANA BERTÈ fuori ovunque per Warner Music venerdì 24 maggio e da oggi disponibile in pre-save al link https://wct.live/app/40587/eiffel-65-loredana-berte-bestiale.

Dopo il trionfo di “I’m Good (Blue)” con David Guetta e Bebe Rexha, gli EIFFEL 65 si mettono ancora in gioco con una nuova produzione insieme a LOREDANA BERTÈ, fuoriclasse indiscussa della scena musicale.

Una sorprendente collaborazione che unisce l’inconfondibile sound della band leggenda della musica dance internazionale, che con “BESTIALE” esplora nuove evoluzioni, alla voce iconica, potente e graffiante di LOREDANA BERTÈ.

Dopo il grandissimo successo della “platinata” PAZZA per l’artista una nuova canzone che invita a rallentare e a godersi l’attimo di mare in santa pace.

Il mare, così caro a Loredana in diverse declinazioni, qui torna per invitare a prendersi una pausa dalla maledetta frenesia, Milano e Manila è un (quasi) anagramma per scappare anche se il business chiama. Si può rallentare ma con questa canzone impossibile non ballare!

Attraverso un inciso diretto e vincente che conquista sin dalle prime note, “BESTIALE” è un pezzo destinato a diventare una delle hit di questa calda estate.

EIFFEL 65 – Oltre 15 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, un World Music Award e la nomination ai Grammy Awards come “miglior artista dance”: sono solo alcuni dei successi degli Eiffel 65. A partire dal trionfo di Blue (Da Ba Dee), divenuta una hit in ogni paese, hanno collezionato dischi di platino e diamante, prestigiose collaborazioni – da Franco Battiato a David Guetta, e migliaia di live. Nel 2024, a più di vent’anni dalla loro prima partecipazione in gara a Sanremo, Maurizio “Maury” Lobina e Gianfranco “Jeffrey” Randone, tornano sul palco del Festival per duettare con Fred De Palma nella serata delle cover sulle note delle loro intramontabili canzoni.

LOREDANA BERTÈ ha attraversato cinque decenni di musica con la sua presenza carismatica e la sua voce potente. Ha saputo spaziare tra vari generi, dimostrando una versatilità unica e una capacità innata di trasmettere emozioni attraverso la sua musica. Il suo debutto musicale avvenne nel 1974 con l’album Streaking, che la mise subito sotto i riflettori. La sua dedizione alla musica e il suo talento hanno continuato a brillare attraverso i decenni. Da allora ad oggi canzoni come Sei Bellissima, Dedicato, E la luna bussò, Non sono una signora, Acqua, Re, Fotografando, fino alle recenti Non ti dico no, Cosa ti aspetti da me, Tequila e San Miguel, Figlia di…, Mare malinconia e la più recente Pazza (Premio della Critica alla 74° Edizione del Festival di Sanremo) sono entrate nell’immaginario collettivo. Con Non ti dico no (il brano con i Boomdabash) è protagonista assoluta dell’estate 2018, per settimane al vertice della classifica dei brani più trasmessi in radio e della classifica di vendita, conquistando numerosi premi (Power Hits RTL 102.5) e brano più trasmesso in radio (Premio Earone) e certificazioni Oro e Doppio Platino. Il video di Non ti dico no ha ottenuto oltre 50 milioni di visualizzazioni su YouTube. Sempre nel 2018 esce per Warner Music l’album di inediti Liberté, subito primo in classifica. Nel febbraio 2019 partecipa al Festival di Sanremo con Cosa ti aspetti da me scritto da Gaetano Curreri, Piero Romitelli e Gerardo Pulli. Viene eletta vincitrice morale della 69° Edizione del Festival con tre standing ovation durante le sue esibizioni sul palco dell’Ariston (mai successo in 70 anni di storia del festival). Nel 2021 esce Manifesto nuovo album di inediti per Warner Music, accolto con successo da pubblico e critica. Nel 2024 partecipa alla 74° Edizione del Festival Sanremo con Pazza, aggiudicandosi il Premio della Critica.

