In radio “Le cose che odio di te” del cantautore fiorentino Postino

Disponibile in radio dal 21 maggio “Le cose che odio di te” del cantautore fiorentino Postino che lo scorso 1 dicembre ha pubblicato il disco “L’ordine delle cose da dire”, via ADA Music/BMG.

Dopo il successo del tour invernale tutto esaurito, Postino annuncia le date del tour estivo che partirà il 21 giugno da Roma, passando poi per Torino, Genova e Napoli, per citare solo alcune città, e culminando poi nell’appuntamento live del 21 novembre ai Magazzini Generali per L’ultimo grande abbraccio, la data conclusiva del tour del cantautore, una grande festa: un grande abbraccio corale per celebrare la delicatezza e l’empatia di tutte le sue canzoni,testimonianza del suo songwriting curato, unico e tremendamente intimo.

Le cose da dire tour d’estate:

21/06 – ROMA, Eur Social Park

13/07 – TORINO, Spazio211 Open Air

19/07 – MASSARELLA (FI), RB Festival

26/07 – GENOVA, Balena Festival

27/07 – NAPOLI, Ex Base Nato / Parco San Laise

28/07 – CORIGLIANO D’OTRANTO (LE), Sei Festival / Castello Volante

17/08 – MARINA DI RAVENNA (RA), WoodStock Beach Festival

Data conclusiva:

21/11 – MILANO, Magazzini Generali

Prevendite attive qui: www.kashmirmusic.it/tour/postino-lordine-delle-cose-da-dire-in-tour/

Sul brano Postino ha detto: “Le cose che odio di te racconta l’impegno ogni giorno necessario per portare avanti una relazione; l’impegno di restare là dove devono convivere le cose che odiamo e che amiamo dell’altro. La canzone parla di un amore che per evolversi e durare nel tempo non deve essere friabile, commestibile, adolescenziale, ma deve saper trovare nell’altro le somiglianze all’interno delle differenze. Parla di tutte quelle quotidiane rinunce personali che facciamo per continuare a stare insieme perché miriamo a un obiettivo più alto, a una visione condivisa. Parla di un amore che non è fatto di rese facili, ma dello stringersi e avvicinarsi quando le cose non vanno, del restare invece del partire perché, guardandoci a fondo, è lì che nei momenti in cui ci scopriamo e ci lasciamo guardare nella nostra più intima follia, capiamo che ‘siamo così simili’.”.

Il disco precedente “Latte di Soia” (2018) era spuntato dal nulla e aveva convinto tutti, subito, totalizzando oltre 25 milioni di streaming.

Postino, nome d’arte del cantautore Samuele Torrigiani che lavora come psichiatra in una struttura penitenziaria, aveva regalato al pubblico 8 tracce di synth-pop leggero terribilmente terapeutico, con cui raccontava la pesantezza delle cose quotidiane che rimangono non dette e incastrate dentro di noi, facendo breccia nell’animo degli ascoltatori.

Dopo 4 anni di silenzio in cui Samuele – laureato già in medicina – prende la specializzazione in psichiatria, “L’ordine delle cose da dire” ha sancito il suo atteso ritorno.

Le otto tracce del disco sono intrise di delicato intimismo e ci raccontano con timbro malinconico gli eventi della sua vita. La scrittura di Postino è, infatti, sin dai suoi esordi, ispirata a storie che ha vissuto in prima persona o che ha ascoltato. “Parlo delle piccolezze della vita perché sono i dettagli alla fine quelli che contano. Le grandi cose contano solo fino ad un certo punto, proprio perché sono grandi cose e capitano una sola volta.”, ha affermato.

È proprio l’urgenza di raccontare il proprio vissuto, di metterlo in parole e melodie per liberarsene ed esorcizzarlo la chiave dell’autenticità della musica di Postino.

Ascolta il disco: https://ada.lnk.to/ODCDD_Postino

BIO

Postino: sono tutte quelle parole che normalmente rimbalzano in camera tra i muri. Così si definisce Samuele Torrigiani, il cantautore toscano che, dopo essersi laureato in medicina, il 17 Marzo 2018 decide di uscire allo scoperto con il suo cuore “Blu”, diventando più virale della sua stessa malinconia, e raggiungendo più di 1,3 milioni di visualizzazioni su YouTube e quasi 10 milioni su Spotify. Il 6 luglio 2018 esce “Latte di Soia”, il suo disco d’esordio, che totalizza circa 22 milioni di streaming solo su Spotify. Nell’autunno 2018, inizia il suo primo vero tour, organizzato da Vertigo, che tocca le principali città italiane, per poi proseguire nell’estate 2019 nei festival più importanti, sostenuto dai nuovi singoli “Sbagliamo insieme” (aprile 2019) e “Al Condizionale” (maggio 2019). Il 27 settembre 2019, esce “Mi fai venire”, brano che, dopo essere stato suonato durante i concerti dell’anno passato in forma inedita, viene accolto molto bene dal pubblico ed ottiene la playlist editoriale di Spotify “Indie Italia”.

Nel novembre dello stesso anno, Postino annuncia lo stop della sua attività musicale, e quindi live, per dedicarsi alla specializzazione in psichiatria. Il 9 novembre 2023, a 4 anni dal suo ritiro dalle scene, concluso il suo percorso di specializzazione, annuncia un tour di 6 date speciali in partenza il 28 febbraio 2024 da Milano – Santeria, dove porterà live il suo secondo album in studio “L’ordine delle cose da dire”, autoprodotto da Postino e distribuito dal 1 dicembre 2023 da ADA Music. Attualmente lavora come psichiatra in carcere e, nei prossimi mesi, dividerà la sua vita tra un camice bianco e un microfono “cercando nuovamente di conciliare queste due strade che sembrano, in realtà, rette parallele”.

Comunicato Stampa: Camilla Caldarola Astarte