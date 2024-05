Disponibile il videoclip di Maninni “Amore Gourmet”

Share

“Amore Gourmet” (Columbia Records / Sony Music Italy) è il nuovo singolo di Maninni, accompagnato dal videoclip ufficiale, disponibile al link https://youtu.be/Jgf6C1sdlLA, che vede l’attrice Rosa Diletta Rossi (Suburra, Maria Corleone, Folle d’Amore, Martedì e venerdì) nei panni della protagonista.

Il brano, dal ritmo incalzante e dal sapore estivo, affronta le dinamiche emotive di un amore intenso, vissuto nel desiderio di connettersi in maniera intima e profonda con l’altra persona. In un’epoca in cui la ricerca forzata e ossessiva della perfezione plasma ogni minimo dettaglio della nostra quotidianità, Maninni eleva il concetto di amore paragonandolo alla perfezione culinaria di un piatto gourmet.

“In un’epoca in cui la perfezione è diventata un obbligo e ogni dettaglio si trasforma in gourmet, il nostro quotidiano si satura di sovrastrutture. Proprio da quest’osservazione nasce il mio nuovo singolo: se ogni esperienza può raggiungere la raffinatezza e l’eccellenza di un piatto haute cuisine, perché non potrebbe l’amore? Il brano esplora questa idea di un sentimento non solo intenso, ma squisitamente raffinato, proprio come le delizie che cerchiamo di replicare in ogni aspetto della vita.”

(Maninni)

Da ottobre nei club di tutta Italia lo “Spettacolare Tour”: 4 ottobre Molfetta (Ba) – Eremo Club; 9 ottobre Roma – Largo Venue; 16 ottobre Torino – Hiroshima Mon Amour; 22 ottobre Milano – Santeria Toscana.

CREDITI BRANO

Autori e compositori: Alessio Mininni, Edoardo Spinsante, Giovanni Pollex, Enrico Brun

Produttori: Enrico Brun, Maninni, Machweo

CREDITI VIDEO

Regia di Lorenzo Pellegrino

Starring: Rosa Diletta Rossi

1Ac: Flavio Pica

Styling Maninni: Michela Isola

Styling Rosa Diletta Rossi: Stefania Sciortino

MUA/Hair stylist Rosa Diletta Rossi: Alessandro Joubert

BIO

Ispirato dai classici del rock italiano e internazionale Alessio Mininni, in arte Maninni, coltiva sin da subito l’amore per la chitarra, il piano e la batteria, mettendo le fondamenta per quello che sarà il suo percorso da produttore parallelamente a quello da autore.

Taciturno ed empatico ma profondamente energico, Maninni unisce la passione per la musica a quella per la cucina, il cinema e le serie tv, ispirazioni costanti per la sua musica.

Esordisce con “Parlami di te”, “Peggio di ieri” e “Senza”. Dopo i singoli “Vestito rosso” e “Vaniglia” a dicembre 2021 firma con Sony Music Italy e pubblica il singolo “Bari NY”, seguito dai brani “Irene” e “Caffè”. A dicembre 2022 disputa la finale di Sanremo Giovani con il brano “Mille Porte”. Nel 2023 pubblica i singoli “Dicono”, “Graffi” e “MONOLOCALE”. Sempre nel 2023 si esibisce sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma, apre alcune date del tour dei The Kolors, per poi partire per un tour internazionale a settembre. Il 26 ottobre 2023 vince il premio SIAE come giovane cantautore più suonato dalle radio. Ha partecipato alla 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Spettacolare”. Il suo primo album, “Spettacolare”, esce il 9 febbraio 2024.

IG: https://www.instagram.com/maninni/

TIK TOK: https://www.tiktok.com/@maninni_

Comunicato Stampa: Ufficio Stampa Astarte Agency