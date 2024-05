Ermal Meta a Barletta all’Oversound Music Festival 2024

Share

Ermal Meta fa tappa a Barletta, martedì 20 agosto per calcare il palco dell’Oversound Music Festival 2024 in un luogo intriso di fascino e storia, il Fossato del Castello. “Buona Fortuna”, il titolo del nuovo album di Ermal Meta, sarà il cuore pulsante del suo tour, uno spettacolo inedito che segna il ritorno alla dimensione live in un anno per lui molto importante.

“Ognuno ha la sua fortuna, la rincorre instancabilmente. La vera fortuna però ti raggiunge quando meno te lo aspetti cambiandoti occhi e cuore. Buona Fortuna è una fotografia di quanto a volte ci affanniamo per afferrare il nostro destino non rendendoci conto che il più delle volte lo abbiamo già dentro. Quando mia figlia sarà abbastanza grande da poter capire la musica, se vorrà sapere come vedevo il mondo aspettandola, potrà ascoltare queste canzoni e conoscermi un po’ di più. Questo è un disco di memorie che cambieranno rimanendo scolpite dentro di me.” – racconta Ermal.

Oversound Music Festival, giunto alla sua quarta edizione, ritorna nelle più belle location di Puglia, Basilicata e Campania con i più amati artisti del panorama musicale italiano: Alex Britti, Biagio Antonacci, Naska, Il Tre, La Sad, Irama, Achille Lauro, Salmo & Noyz, Gazzelle, The Kolors, Geolier, Mahmood, Antonello Venditti, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Willie Peyote, DeejayTime (Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso), Gigi D’Alessio e Francesco De Gregori. Per un totale di 21 eventi di musica live, Oversound Music Festival si riconferma un esplosivo collettore di generi musicali: dal cantautorato al rap e dal pop alla dance, pronto ad accogliere in perfetto stile fusion i più disparati appassionati di musica, per un’estate dal sound bollente e vibrante.

“Oversound Music Festival nasce dall’esperienza pluriennale di PM Eventi nella produzione e organizzazione di grandi eventi live, nel panorama nazionale e internazionale.” – dichiara Salvatore Pagano, Amministratore Delegato PM Eventi S.r.l. – “Il format nasce in Puglia nel 2021 dall’esigenza di promuovere la bellezza del territorio e il suo sviluppo turistico. Nel 2023 abbiamo raggiunto anche Basilicata e Campania, così oggi possiamo affermare che Oversound Music Festival sia diventato il Festival di riferimento di grandi eventi live in Sud Italia. La crescita è esponenziale, basti pensare ad una utenza di 80.000 persone previste quest’anno, rispetto alle 20.000 del 2021. Un dato che ci rende molto orgogliosi.” – conclude.

Prevendite disponibili online sui circuiti TicketOne, Vivaticket e TicketSms

Comunicato Stampa: Ufficio Stampa Mascara