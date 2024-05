Rag’n’Bone Man ricerca la gioia con “What do you believe in?”

Entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 31 maggio “WHAT DO YOU BELIEVE IN?”, il nuovo singolo dell’acclamato artista britannico RAG’N’BONE MAN.

Il brano segna una tappa significativa nella carriera del cantautore multiplatino che ha conquistato il mondo con la sua vocalità blues che scuote l’anima. “What Do You Believe In?”, infatti, racchiude il viaggio di Rag’n’Bone Man alla ricerca della gioia e del conforto nella vita familiare. Ispirato ad esperienze personali, il brano approfondisce i temi della perdita, della paternità e della ricerca di un appiglio di fronte alle avversità. Nella canzone, Rag’n’Bone Man esplora ed approfondisce le domande universali che circondano la vita e la morte, sottolineando l’importanza della famiglia come fonte di forza e ristoro.

«L’ho scritta dopo aver perso una persona cara – racconta Rag’n’Bone Man – Ora, dover spiegare una cosa del genere a tuo figlio è un po’ strano. Non mi sono mai occupato di religione, ma la domanda che ti viene posta è: dove vanno le persone? Ed è di questo che parla la canzone. Non importa in che cosa le persone credano, si può credere che siano andate in un posto migliore».

“What Do You Believe In?” mostra l’evoluzione di Rag’n’Bone Man come artista, unendo melodie soul con i tipici suoni dell’hip-hop anni ’00, genere che è stato molto influente nel suo percorso musicale. Con i suoi testi toccanti e la sua energia edificante, la canzone preannuncia il tono di ciò che Rag’n’Bone ha in cantiere per il 2024, promettendo agli ascoltatori un’esperienza musicale profonda.

Rory Charles Graham, meglio conosciuto con il suo nome d’arte Rag’n’Bone Man, ha catturato l’attenzione mondiale con il suo album di debutto “Human” nel 2016, certificato 4X PLATINO nel Regno Unito e multiplatino in altri 27 Paesi e diventando il disco di debutto di un artista uomo venduto più velocemente in quel decennio. Il suo ultimo progetto discografico “Life By Misadventure” ha debuttato alla #1 in UK e ha trascorso 7 settimane nella Top 10, diventando l’album più venduto da un artista solista nel 2021. Con oltre nove miliardi di streaming totali, Rag’n’Bone Man è una voce riconosciuta in tutto il mondo.

