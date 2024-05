“Mezzo secondo” il nuovo singolo di Gazzelle

Share

La settimana scorsa, dopo più di due ore di concerto in un’Arena di Verona totalmente sold out, circondato dal calore dei suoi fan, GAZZELLE ha condiviso un’altra parte di sé con il pubblico.

All’interno delle mura per pochi secondi i presenti hanno avuto la possibilità di ascoltare in anteprima alcune parti del nuovo singolo “MEZZO SECONDO” (https://wmi.lnk.to/mezzosecondo; Maciste Dischi/ Warner Music Italy), brano prodotto da Federico Nardelli, che accompagna ormai da anni l’artista nella creazione delle sue canzoni che scaldano il cuore, da oggi in radio e in digitale.

Gazzelle torna con una canzone d’amore senza tempo. In “Mezzo secondo” il cantautorato e l’estate si incontrano in un mix perfetto. Online anche il videoclip del brano, diretto dai bendo, e disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=sKS_560AUt8.

Non solo nuova musica, GAZZELLE ultimamente ha svelato anche due importanti e speciali eventi per l’estate del 2025: il 7 giugno al CIRCO MASSIMO di Roma e il 22 giugno allo STADIO SAN SIRO di Milano.

Due prime volte, due nuove sfide, due città importanti per l’artista, che negli anni ha costruito la sua carriera, passo dopo passo, con un unico obiettivo: quello di essere sempre se stesso e far arrivare la sua musica ai cuori di tutta Italia. I concerti sono prodotti e distribuiti da Vivo Concerti.

Dopo aver consacrato il sogno di calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma la scorsa estate, GAZZELLE ha voluto portare tutto il suo mondo all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Adesso, reduce da un tour tutto sold out nei palasport delle principali città della penisola, dove finalmente è riuscito a riabbracciare il suo pubblico, è pronto a regalare nuove emozioni durante due imperdibili live, che segneranno un altro traguardo importante nella sua carriera.

I suoi concerti sono la testimonianza tangibile di un amore incondizionato, vero rituale collettivo che ha stregato in questi anni mezzo milione di persone. Prima di darci appuntamento al 2025, l’artista porterà quest’estate le sue canzoni senza tempo in giro per i principali festival.

Di seguito il calendario del tour outdoor, prodotto e distribuito da Vivo Concerti:

4 luglio 2024 || Padova @ SHERWOOD FESTIVAL – Park Nord Stadio Euganeo

13 luglio 2024 || Catania @ WAVE SUMMER MUSIC – Villa Bellini

20 luglio 2024 || Francavilla al Mare (CH) @ SHOCK WAVE FESTIVAL – Lungomare Paolo Tosti

26 luglio 2024 || Lucca @ LUCCA SUMMER FESTIVAL – Piazza Napoleone

7 agosto 2024 || Gallipoli (LE) OVERSOUND MUSIC FESTIVAL – Parco Gondar

9 agosto 2024 || Baia Domizia (CE) – @ Arena dei Pini

10 agosto 2024 || Diamante (CS) @ TIRRENO FESTIVAL – Teatro dei Ruderi

15 agosto 2024 || Olbia @ RED VALLEY FESTIVAL – Olbia Arena

Le prevendite delle date estive sono già acquistabili, mentre quelle per le date del Circo Massimo e dello Stadio San Siro, già disponibili online, saranno acquistabili nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 14.00 di sabato 25 maggio.

Info biglietti su http://www.vivoconcerti.com/.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Gazzelle è una delle voci più amate e sincere della sua generazione. Poetico, romantico e spiazzante. Le sue canzoni contano oltre un miliardo di stream, 25 dischi d’oro e 26 dischi di platino. Il suo mondo comunicativo è schivo e malinconico, ma da sempre multiforme e imprevedibile. Gazzelle si è preso, in questi anni, con i suoi quattro album Superbattito (2017), Punk (2018), Ok (2020) e Dentro (2023), l’amore degli ascoltatori e l’affetto trasversale dei suoi fan. Ha collaborato, tra gli altri, con artisti come Marco Mengoni, thasup, Fulminacci e Noyz Narcos.

Comunicato Stampa: HELP – PR & MEDIA RELATIONS