Cristiano Malgioglio torna in radio con “Fernando”

Finalmente torna Cristiano Malgioglio con il singolo “Fernando” disponibile in radio e in digitale a partire da venerdì 24 maggio (Warner Music Italy) al link https://wmi.lnk.to/fernando.

Dopo gli straordinari successi degli ultimi anni che abbiamo cantato e ballato a squarciagola insieme all’artista, come “Mi Sono Innamorato Di Tuo Marito”, “Dolceamaro”, “Danzando Danzando”, il nuovo singolo si presenta come un brano dal sapore estivo che ci farà scatenare ancora per le prossime stagioni. Un singolo, come ha raccontato l’artista, dedicato a uno dei suoi personaggi più amati, ovvero il calciatore Cristiano Ronaldo.

“Fernando” è un brano dal ritmo latineggiante, forte ed orecchiabile: impossibile restare fermi sul suo ritornello trascinante, come se ogni giorno d’estate si trasformasse in un Capodanno portando con sé il mood spensierato di un brano destinato a conquistare ogni festa con la “F” maiuscola.

“Sono molto contento perché il pezzo è molto ironico”, dichiara Cristiano Malgioglio. “Penso di dare molta allegria in un momento così particolare che stiamo vivendo. Questo è il brano per fare dimenticare magari le tristezze. Mi piace molto, sta molto dentro di me perché c’è molto ritmo, ironia e naturalmente è un brano che ho voluto cantare per Ronaldo. Spero che lui lo possa sentire e gli possa piacere”.

BIO BREVE di CRISTIANO MALGIOGLIO

Cristiano Malgioglio, nato a Ramacca, Sicilia, è un cantautore, paroliere e personaggio televisivo italiano. La sua carriera musicale inizia negli anni ’70, collaborando con artisti come Mina, per la quale scrive il celebre brano “L’importante è finire”. Negli anni ’80 e ’90, si afferma come autore e cantante, lavorando con numerosi artisti italiani e internazionali e ottenendo successo anche nel mercato latinoamericano.

Malgioglio è noto per il suo stile eccentrico e la sua personalità carismatica, che lo hanno reso un personaggio amato e riconoscibile nel panorama dello spettacolo italiano. Recentemente, ha partecipato come giudice al serale di “Amici 2024”, confermando il suo ruolo di figura centrale nella televisione italiana.

Comunicato Stampa: Raffaella Tenaglia