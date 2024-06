Parte da questa sera a Piacenza il tour di Bugo

Share

Al via da oggi 1 giugno da PIACENZA nell’ambito dell’ARCI FESTA (Ex Caserma Cantore – Stradone Farnese, inizio concerto ore 23.00), il tour “LIVE ESTATE 24” del rivoluzionario cantautore BUGO (7 srl/ADA Music).

Di seguito le date del tour “LIVE ESTATE 24” curato da Locusta Booking e 7 srl:

1 giugno PIACENZA (PIACENZA) ARCI FESTA

2 giugno VASTO (CHIETI) DUE NOTE A VASTO NUOVA DATA

16 giugno FIORANO MODENESE (MODENA) QUARANTENNA1 FESTIVAL

23 giugno LAGORAI D’INCANTO TRENTO – SOLO ACOUSTIC SHOW NUOVA DATA

30 giugno ROBECCO SUL NAVIGLIO (MILANO) GERUSCO FEST

18 luglio BUTI (PISA) MUSICASTRADA FESTIVAL

19 luglio POPOLI TERME (PESCARA) CROMATICA FEST

20 luglio SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE) STELLE D’ESTATE FESTIVAL

27 luglio ARTE MUSICA E GUSTO TORRICELLA PELIGNA (CHIETI) NUOVA DATA

“PER FORTUNA CHE CI SONO IO” (https://ada.lnk.to/PFCCSI), è l’ultimo disco di BUGO, ed è disponibile in digitale e in fisico nel formato vinile. Un manifesto, un grido di libertà. Attraverso i testi vibranti e i riff di chitarra incisivi, il cantautore esplora il suo mondo senza freni né barriere, mostrando la sua autenticità senza compromessi, come solo lui sa fare.

L’album prodotto da BUGO è stato registrato da Olmo Gianni, Gabriele Cortese e Michele Marelli presso Monolith Studio di Brescia e La Casetta Recording Studio di Paderno Franciacorta, mixato da Emiliano Bassi presso Pop’s Garage Studio 2.0 di Milano. È stato suonato da BUGO (voce, chitarra elettrica, chitarra acustica, pianoforte, armonica, percussioni), Marco Montanari (chitarra elettrica, chitarra acustica, pianoforte, cori), Luca Manetti (basso, chitarra acustica e cori), Stefano Doninelli (batteria), Michele Marelli (batteria e percussioni) ed Emiliano Bassi (percussioni e hammond).

Questa la tracklist di “PER FORTUNA CHE CI SONO IO”: “Per fortuna che ci sono io”; “Bilancio di coppia”; “Un bambino”, “Carciofi”, “Tito”, “Finalmente io ti vedo sicura”, “Rock and roll”, “Salvo il tuo nome”, “Scivola via”, “Zeno”, “Non lo so!”; “Mica siamo ad Hollywood”.

Cristian Bugatti, noto come Bugo, è nato a Rho (MI) nel 1973, ma è cresciuto a Cerano (NO). Ha iniziato la sua carriera nel circuito musicale alternativo, debuttando con l’album “La prima gratta” nel 2000, seguito da “Sentimento westernato”. Nel 2002 ha firmato con una major e ha ottenuto visibilità nazionale con l’album “Dal lofai al cisei”, ricevendo dalla stampa il soprannome di “fantautore”. Nel 2004 ha pubblicato l’album “Golia & Melchiorre”, seguito nel 2006 da “Sguardo contemporaneo”. Nel frattempo, ha continuato l’intensa attività live. Il 2008 è l’anno che ha rappresentato una svolta con l’uscita dell’album “Contatti”. Nel 2011, il suo album “Nuovi rimedi per la miopia” è diventato colonna sonora del film “Missione di pace” di Francesco Lagi, presentato al Festival del Cinema di Venezia. Bugo viene riconosciuto come uno dei grandi della musica italiana dal giornale britannico The Guardian ed è stato definito “l’inafferrabile rivoluzionario della canzone italiana” dalla rivista Rolling Stone. Nel 2016 ha pubblicato l’album “Nessuna scala da salire”, che raggiunge la prima posizione nelle vendite dei vinili. Nel 2018, è uscito “Rockbugo”, la sua prima raccolta ufficiale con brani riarrangiati in chiave rock. Nel 2020, viene pubblicata la “Platinum collection” che include i suoi brani più rappresentativi. Bugo ha partecipato come concorrente nella categoria big al Festival di Sanremo nell’edizione 2020 e sempre nel 2020 ha pubblicato l’album “Cristian Bugatti”. Nel 2021 è tornato sul palco del Festival di Sanremo, con il brano “E invece si” e nello stesso anno ha pubblicato la riedizione “Bugatti Cristian”. Nel 2022 è stato il conduttore del concertone del Primo Maggio e ha partecipato come concorrente al programma televisivo Pechino Express. Nel 2024 è nato “Bugo Podcast”, il podcast online su Spotify, che racconta la sua carriera e non solo. Oltre alla musica, Bugo continua a coltivare la sua passione per lo sport, in particolare il calcio, sostenendo gli obiettivi solidali della Nazionale Italiana Cantanti sia dentro che fuori dal campo.

