La Milanesiana presenta il Pianista Ramin Bahrami

Diversamente da quanto precedentemente annunciato, l’appuntamento de LA MILANESIANA, ideata e diretta da ELISABETTA SGARBI, di giovedì 6 giugno al Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano comincerà alle ore 19.00.

Dopo l’introduzione di Giovanni Puglisi (Presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, Rettore Emerito dell’Università IULM di Milano), ci saranno le letture di Marco Missiroli (Premio Strega Giovani 2019) e Teresa Cremisi. Interverrà Louis Paillard.

Per motivi personali Michel Houellebecq non potrà essere presente.

Segue il concerto del pianista e compositore Ramin Bahrami, che eseguirà un omaggio a Fryderyk Chopin nel 175° anniversario dalla sua morte. Il celebre pianista iraniano-tedesco è anche autore del libro “Chopin. Il poeta del pianoforte. La musica spiegata ai bambini” (2023, La nave di Teseo).

Introduce Elisabetta Sgarbi.

Ci si sposterà poi al Chiostro Nina Vinchi per l’inaugurazione della mostra “MICHEL HOUELLEBECQ / LOUIS PAILLARD. La carta e il territorio”, per la prima volta in Italia.

Houellebecq ha seguito direttamente passo dopo passo insieme all’architetto e artista Louis Paillard la creazione della graphic novel dedicata al suo romanzo vincitore del Premio Goncourt “La carta e il territorio” e di cui qui vengono esposte le tavole in una installazione site-specific.

La mostra è a cura di Guido Romero Pierini, Tristan Paprocki (Galleria Romero Paprocki). Progetto di allestimento Luca Volpatti. In collaborazione con Galleria Romero Paprocki, Ciaccio Arte.

Introduce Elisabetta Sgarbi.

L’appuntamento è in collaborazione con PDE e Nazione Verde.

Ingresso gratuito su prenotazione al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/mostra-michel-houellebecq-louis-paillard-la-carta-e-il-territorio-tickets-895345280837.

Biografie

Ramin Bahrami

È nato a Teheran nel 1976. Ha lasciato l’Iran con parte della famiglia dopo la rivoluzione e ha studiato in Italia, dove si è diplomato in pianoforte al conservatorio di Milano con Piero Rattalino. Perfezionatosi con maestri del calibro di Alexis Weissenberg, Andràs Schiff, Rosalyn Tureck, nutre una passione profonda e totale per Johann Sebastian Bach, di cui è oggi uno dei più̀ grandi interpreti. Ha un repertorio di incisioni bachiane con Decca Universal che hanno scalato le classifiche discografiche, ha debuttato al teatro alla Scala nel 2012 e si esibisce nei teatri e nelle sale da concerto più̀ prestigiosi del mondo. Ha pubblicato Come Bach mi ha salvato la vita (2012), Il suono dell’Occidente (2014), Nonno Bach (2015), Ludwig van Beethoven. Il ribelle (2019), Mozart. Il genio sempre giovane (2019), Mille e una musica. Breve storia della musica persiana (2021), Chopin. Il poeta del pianoforte (2023).

Teresa Cremisi

Nata ad Alessandria d’Egitto, Teresa Cremisi vive tra Parigi e Milano. Ha lavorato per vent’anni da Garzanti e curato numerose edizioni di classici. Direttore editoriale di Gallimard dal 1989 al 2005, ha poi guidato per più di dieci anni le edizioni Flammarion; attualmente è presidente di Adelphi. Il suo romanzo La Triomphante è stato pubblicato nel 2016; è uscita nel 2022 una nuova edizione del Processo di condanna di Giovanna d’Arco da lei curato. Il suo libro più recente è Cronache dal Disordine (2023).

Michel Houellebecq

Romanziere, poeta e saggista francese, ha pubblicato i romanzi Le particelle elementari (1999, nuova edizione La nave di Teseo 2021), Estensione del dominio della lotta (2000, nuova edizione La nave di Teseo 2019), Piattaforma (2001, nuova edizione La nave di Teseo 2019), Lanzarote (2002, nuova edizione La nave di Teseo 2019), La possibilità di un’isola (2005), divenuto un film con la regia dell’autore nel 2008, La carta e il territorio (2010, nuova edizione La nave di Teseo 2022), con cui ha vinto il premio Goncourt, Sottomissione (2015), Serotonina (La nave di Teseo 2019), Annientare (La nave di Teseo 2022), Qualche mese della mia vita (2023); le raccolte poetiche Il senso della lotta (2000), Configurazioni dell’ultima riva (2015), La vita è rara. Tutte le poesie (2016); i saggi H. P. Lovecraft. Contro il mondo, contro la vita (2001), La ricerca della felicità (2008), In presenza di Schopenhauer (La nave di Teseo 2017), il libro scritto con Bernard-Henri Lévy, Nemici pubblici (2009), Cahier (La nave di Teseo 2019) e Interventi (2022).

Marco Missiroli

È nato a Rimini, vive a Milano. Ha pubblicato Senza coda (Fanucci 2005; premio Campiello opera prima), e per Guanda Il buio addosso (2007), Bianco (2009), Il senso dell’elefante (2012; premio Campiello Giuria dei Letterati). Nel 2015 è uscito Atti osceni in luogo privato (Feltrinelli, premio SuperMondello) e nel 2019 Fedeltà (Einaudi, Premio Strega Giovani, da cui è tratta una serie originale Netflix). Il suo romanzo più recente è Avere tutto, premio Bagutta, che diventerà presto un film prodotto da Groenlandia. È tradotto in trentadue Paesi. Scrive per il “Corriere della Sera”.

Louis Paillard

Born in Paris, he lives between Montreuil and Bolzano. A graduate of École Boulle, he received a degree in Architecture from the Paris-la-Villette Faculty of Architecture in 1988. He is a full professor of Architecture at the École nationale supérieure d’architecture in Nantes and has worked as an architect and urban planner in his Paris studio for 30 years. He has designed some 50 buildings-palaces, schools, offices, cultural facilities, restaurants, and housing-in France and northern Europe, also winning several awards, and has authored numerous publications, conferences, and national and international exhibitions on his work. Passionate about drawing, he has been practicing and collecting this art for many years. He is the author of some illustrations for Michel Houellebecq’s most recent novel, Annihilate. A book bringing together his two passions, architecture and drawing, entitled Dessins&Maisons, came out in November 2022 from Éditions Réalistes. La carta e il territorio is his first comic book.

Giovanni Puglisi

(1945), filosofo, docente, banchiere. Personalità poliedrica, ha organizzato la sua vita tra ricerca, insegnamento e governo di istituzioni economiche e culturali complesse. V. Presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, è Rettore Emerito dell’Università IULM di Milano, che ha guidato per molti anni e oggi presiede e guida la Fondazione Scuola Superiore Interpreti e Traduttori. Milanese di adozione, è Socio dell’Accademia di Scienze e Lettere e V. Presidente di Banca Sistema. È dottore honoris causa dell’Università di Salamanca. Molto legato alla Sicilia, ancor oggi è Presidente del Teatro Biondo Stabile di Palermo e della Fondazione per l’Arte e la cultura Lauro Chiazzese. Saggista, critico letterario e giornalista, ha pubblicato numerosi libri e saggi. Presiede il Premio Letterario Internazionale Mondello.

Elisabetta Sgarbi

Dopo 25 anni come editor e Direttore Editoriale della casa editrice Bompiani, ha fondato nel novembre 2015, assieme ad altri autori tra cui Umberto Eco, Mario Andreose ed Eugenio Lio, La nave di Teseo Editore, di cui è Direttore Generale e Direttore Editoriale. È Presidente di Baldini+Castoldi e Oblomov Edizioni e Direttore Responsabile della rivista “linus”. Ha ideato, e da 25 anni ne è Direttore Artistico, il Festival Internazionale La Milanesiana – Letteratura Musica Cinema Scienza Arte Filosofia Teatro Diritto Economia Sport Fumetto e linus – Festival del Fumetto, che giunge quest’anno alla sua terza edizione. Dal 1999 dirige e produce i suoi lavori cinematografici, presentati nei più importanti festival internazionali del Cinema. Nel 2020 ha presentato alla Mostra del Cinema di Venezia un film sul gruppo musicale Extraliscio, dal titolo “Extraliscio – Punk da Balera. Si ballerà finché entra la luce dell’alba”. Il film ha ricevuto il Premio Siae al talento creativo e il Premio FICE – Federazione Italiana Cinema d’Essais. Il suo film più recente è “Gatto e la casa dei fantasmi”, presentato nel 2023 al Torino Film Festival; alla fotografia di Nino Migliori ha dedicato due film, entrambi presentati in anteprima alla Festa del Cinema di Roma: “Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza (2022)”, selezionato per i Nastri d’Argento, e “Nino Migliori. La festa che rovescia il mondo per gioco (2023)”. Nel 2020 ha fondato la Betty Wrong Edizioni musicali che ha esordito producendo il doppio album degli Extraliscio “È bello perdersi”, che include il singolo presentato al 71^ Festival di Sanremo, Bianca Luce Nera. Nel 2022 ha pubblicato insieme a Margutta 86 il singolo “È così” di Luca Barbarossa e Extraliscio, seguito dall’album di Extraliscio “Romantic Robot”. È Presidente della Fondazione Elisabetta Sgarbi che promuove la lettura, la diffusione della cultura e della conoscenza dell’arte. Per la sua attività culturale ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui l’Ambrogino d’Oro. È membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Paulo Coelho, con sede a Ginevra. È membro, su nomina del Pontefice Francesco I, della Pontificia Accademia delle Arti e delle Scienze.

Quest’anno La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, festeggia 25 anni con un’edizione straordinaria che dal 20 maggio attraversa l’Italia concludendosiil 9 agosto a St. Moritz in Svizzera, unendo Letteratura, Musica, Cinema, Scienza, Arte, Filosofia, Teatro, Diritto, Economia, Sport e Fumetto.

Il tema del 2024 è LA TIMIDEZZA (e i suoi contrari), l’arte di saper ascoltare e osservare il mondo, e i mondi degli altri, invece di farsi risucchiare in un turbine di attività e stimoli, rischiando di perdere di vista ciò che è veramente importante. Ma anche i suoi contrari, l’istrionismo e l’estroversione. La Timidezza ama la pace, una chimera in un mondo dominato dalle Guerre. Il secondo argomento portante è il rapporto con la Natura, e in particolare con l’Acqua.

La Rosa dipinta da Franco Battiato, che fin dalla prima edizione è il simbolo de La Milanesiana, quest’anno arrossisce con grazia in aderenza al tema portante, rielaborata da Franco Achilli.

Quest’anno La Milanesiana consegna i seguenti premi:

Premio Rosa d’oro de La Milanesiana ad Anne Carson e a Laura Morante

Premio SIAE / La Milanesiana a Paolo Fresu

Premio Jean-Claude e Nicky Fasquelle a Mathieu Belezi

Premio Omaggio al Maestro ad Antonio Rezza e Flavia Mastrella

Premio Regas / La Milanesiana “Artisti dell’innovazione” ad Andrea Moro

