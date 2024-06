La band punk rock The Offspring annunciano il nuovo album

Share

Le leggende del punk rock The Offspring tornano a mettere in subbuglio l’ambiente e annunciano che pubblicheranno il loro nuovo album SUPERCHARGED il prossimo 11 ottobre via Concord Records. Il preordine dell’album inizia oggi ed è trainato dal nuovo singolo “Make It All Right”.

Ascolta “Make It All Right” QUI

Il singolo è disponibile QUI sulle piattaforme digitali

Il nuovo singolo, “Make It All Right” esce dalle gabbie in pieno, leggendario stile Offspring, ma il testo parla in modo quasi poetico di come ci si sente ad avere il proprio “complice” al fianco. La persona che ti fa sentire come se potessi fare qualsiasi cosa e ti dà fiducia sul fatto che le cose funzioneranno: “And you make it all right, And it’s gonna be fine, We’re like partners in crime, And you make it all right.”.

Parlando del brano e dell’imminente uscita dei SUPERCHARGED, il frontman Dexter Holland ha dichiarato: “Volevamo che questo disco fosse energia pura, dall’inizio alla fine! Ecco perché l’abbiamo chiamato SUPERCHARGED. Le nostre più grandi aspirazioni, le nostre lotte più strenue… parliamo di tutto in questo disco. E lo facciamo in un modo che celebra la vita che condividiamo e dove siamo arrivati oggi. Il nostro singolo Make It All Right ne è un ottimo esempio perché parla delle persone della nostra vita che ci infondono forza quando ci sentiamo giù – i nostri complici, quelli che ci fanno sentire bene.”

L’album è stato registrato in tre luoghi diversi questa volta: Maui, Vancouver e il nostro studio di casa a Huntington Beach, e insieme al nostro produttore Bob Rock tutto è venuto fuori alla grande. Sento che questo è il miglior sound che abbiamo mai ottenuto! Ci siamo scatenati dimenando le teste per mesi! E adesso non vediamo l’ora che lo ascoltiate!”

La scorsa settimana, gli Offspring si sono esibiti di fronte a una folla enorme al BottleRock Festival di Napa eseguendo i brani preferiti dai fan e sono stati raggiunti da un ospite molto, molto speciale: la superstar globale Ed Sheeran. Sheeran – fan di lunga data degli Offspring – ha sorpreso la folla e ha eseguito “Million Miles Away” dall’ album Conspiracy of One (pubblicato dalla band nel 2000).

All’inizio della giornata, Sheeran ha provato con la band nel backstage, mostrando anche il suo tatuaggio degli Offspring ispirato a Conspiracy of One, prima di unirsi a loro sul palco. Più tardi, la band ha presentato Sheeran dicendo: “Eravamo nel backstage e un tale ha detto che questa era una delle sue canzoni preferite di tutta la storia, e ha detto che potrebbe essere disponibile a suonarla con noi – quindi diamogli una possibilità, d’accordo?”

Mentre i fan esplodevano all’apparire di Sheeran sul palco, Dexter ha detto al microfono: “Ed ci ha detto che uno dei nostri dischi è stato uno dei suoi primi cd che abbia mai comprato quando era un bambino e questo ha significato davvero molto per noi, e abbiamo pensato ‘wow, ci piacerebbe averti e unirti a noi sul palco’. Adesso attacchiamo con una canzone che voleva suonare: “Million Miles Away”. Guarda la performance QUI e il post di Sheeran sulla straordinaria performance QUI.

Sheeran ha condiviso quel momento speciale riassumendolo nella didascalia: “Il primo album che ho comprato è stato @offspring – Conspiracy of One. Facevo finta di essere nella loro band allo specchio e cantavo insieme con l’album a 9 anni, soprattutto la canzone Million Miles Away perché era la prima loro canzone che avessi ascoltato. Ne ho parlato in un’intervista, e Noodles + Dexter, quando abbiamo scoperto che stavamo suonando tutti allo stesso festival, mi hanno contattato per vedere se mi andasse di salire sul palco e cantarla. È stato un un attimo dire ‘certo, ovvio!’. Sembrava davvero di vivere un sogno covato dall’infanzia, grazie per avermi fatto salire ragazzi. La musica è una corsa sfrenata, ogni giorno sono così grato di vivere il mio sogno nella realtà. Spero che ti piaccia il video”

All’inizio della giornata la band si è unita ad Alton Brown al William Sonoma Stage, dove hanno usato un po’ di Gringo Bandito Hot Sauce di Dexter Holland per insaporire alcune alucce! Guarda le foto QUI.

Poi, solo pochi giorni dopo, il 1° giugno, la band si è esibita in uno speciale spettacolo (sold-out) nell’arena della città natale di Anaheim, in California, il concerto “The Offspring: 30th Anniversary of SMASH and Honda Center”, per celebrare i tre decenni del loro iconico 6-volte-albumdi-platino SMASH e lo storico Honda Center. La band ha eseguito l’intero repertorio di SMASH, più alcuni dei brani preferiti dai fan. Guarda il filmato dello spettacolo QUI!

Comunicato Stampa: Galliano Franco