Def Leppard – “Just Like 73”

Questa potrebbe essere un’altra estate indimenticabile per i fan dei Def Leppard: la band svela oggi l’uscita del nuovissimo singolo intitolato “Just Like 73” con la partecipazione di Tom Morello!

“Just Like 73” è la prima collaborazione tra gli iconici titani del rock e il leggendario chitarrista, musicista innovatore e co-fondatore di Rage Against The Machine e Audioslave. Il singolo è caratterizzato dal classico groove dei Def Leppard fatto di robusti riff, ritmica compatta e voce inconfondibile; tutto questo è “Rock with me, just like 73!”.

A proposito della collaborazione Joe Elliott ha dichiarato: “Racchiude un periodo storico che è rimasto impresso nel profondo del nostro DNA. Volevamo proprio celebrare quegli anni gloriosi e importanti”. “Quando vidi David Bowie in TV tra il 1972 e il 1973, tutto quello che pensavo di sapere sulla musica è passato dal bianco e nero al vivido technicolor”, aggiunge Phil Collen. “ ‘Just Like 73’ rappresenta quel momento straordinario e indimenticabile”. “Mi sono divertito tantissimo a suonare un assolo su “Just Like 73”, dice Tom Morello. “Ho suonato la loro ‘Rock Of Ages’ nella cover band del mio college quasi 40 anni fa ed oggi i Def Leppard riempiono ancora gli stadi con i loro incredibili concerti .”

Comunicato stampa Universal Music