Sal Da Vinci, esce venerdì 14 giugno il nuovo singolo ROSSETTO E CAFFÈ

Esce venerdì 14 giugno in radio e in digitale ROSSETTO E CAFFÈ di Sal Da Vinci, il nuovo singolo che preannuncia l’uscita di un nuovo album in autunno. Il videoclip, disponibile online dalle ore 14:00 di venerdì, è girato in un luogo magico, conosciuto in tutto il mondo per la sua straordinaria bellezza: la Costiera Sorrentina. Diretto da Giuseppe Marco Albano, il video vede la speciale partecipazione di Martina Stella.

Il brano racconta il desiderio, la passione e l’amore attraverso la fusione della lingua napoletana ed italiana che magicamente trovano il loro modo perfetto di intrecciarsi. I suoni synth-pop rendono tutto marcatamente attuale per ricordare che l’amore non è mai la moda, ma è semplicemente la vita.

Si avvicina l’appuntamento alla Reggia di Portici di venerdì 5 luglio, data inaugurale dell’attesissimo UniverSaltour.

Universal l’alfabeto dell’amore. L’amore è ciò che rende la vita degna di essere vissuta ogni giorno. Un concetto semplice quanto mai, che però sembra abbiamo dimenticato. È da questo pensiero che attraverso brani iconici e originali lo spettacolo ne esplora i vari aspetti. Quello di Portici sarà il primo di una serie di grandi eventi in location prestigiose in cui Sal Da Vinci, accompagnato da un’orchestra dal vivo diretta dal Maestro Adriano Pennino e da due danzatori, emozionerà il pubblico con la sua musica, tra brani originali e iconici. Il ricavato dell’evento sarà devoluto all’Emanuele Onlus, associazione cattolica di beneficenza, con il fine di costruire una casa di accoglienza per i bambini abbandonati e malati a Giampilieri Marina, in provincia di Messina.

Comunicato Stampa Greda de Marsanich