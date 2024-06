Massimo Ranieri chiude la scoppiettante stagione di Radio2 Social Club

Share

Con Massimo Ranieri special guest si è chiusa una stagione scoppiettante di Radio2 Social Club. Oltre 500 ospiti sono passati nel salotto musicale di Luca Barbarossa e Andrea Perroni dove tutti i giorni dalle 10,30 alle 12 si suona e si canta dal vivo con la Social band e Frances Alina Ascione. E si chiacchiera come in un club di amici con i massimi esponenti del mondo culturale italiano e internazionale e con gli artisti emergenti. Cantanti e musicisti rigorosamente “live”, registi, attori, giornalisti, scrittori, comici si incontrano e si raccontano intorno al tavolo ormai iconico della sala B di via Asiago. Da Francesco De Gregori a Laura Pausini, da Angelina Mango ai Ricchi e Poveri, Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Virginia Raffaele, Ferzan Özpetek, Fiorella Mannoia, Mahmood, Ornella Vanoni, i Rockets, Jack Savoretti, Sananda Maitreya, solo per citare alcuni dei protagonisti di questa stagione, si sono incontrati a Radio2 Social Club creando ogni giorno in diretta confronti unici, curiosi e spesso inaspettati.

Una trasmissione che in questi mesi ha presentato più di settanta film e 200 libri, oltre alle principali novità discografiche di artisti affermati ed emergenti ed è riuscita negli anni a individuare e lanciare molti nuovi talenti in un clima divertente e divertito. Radio2 Social Club, arrivato alla sua quindicesima stagione radiofonica, da cinque anni è diventato un appuntamento cult anche in televisione, su Rai2 alle 8.45, con la collaborazione della direzione Day time.

Pronti a ricominciare la prossima stagione a settembre con lo stesso mood, ma con tante soprese. Stay Tuned con Rai Radio2.

Rai Radio2 è sempre in diretta su tutte le piattaforme: radio e TV (al canale 202 del Digitale terrestre e Tivùsat), su RaiPlay e RaiPlay Sound in diretta streaming e con clip on demand, oltre a tutti i Social del canale sugli account di @rairadio2.

