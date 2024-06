Geolier successo straordinario per le prime date del tour

Share

Chi c’era, sa. Una serata indimenticabile quella di ieri sera, venerdì 21 giugno, per la prima delle 3 date tutte sold out di GEOLIER allo Stadio Diego Armando Maradona, che vedrà la presenza totale di 145.000 spettatori. Una festa per la sua città, che ha accolto il rapper per il primo di 3 concerti consecutivi che scriveranno la storia: un palco mastodontico, contornato da ledwall che hanno raccontato l’amore di Geolier per Napoli, attraverso i volti della sua gente e i vicoli dei suoi rioni.

E proprio durante la serata, circondato dal calore della folla che ha riempito il monumentale stadio, Geolier ha annunciato un altro live imperdibile in casa: il 25 luglio 2025 si esibirà all’Ippodromo di AGNANO e le prevendite per la nuova data sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali dalle ore 12.00 di oggi, sabato 22 giugno.

Appuntamento all’anno prossimo dunque, ma prima si replica questa sera e domani con gli altri due live al Maradona. Lo show ha lasciato tutti a bocca aperta: oltre due ore e mezza di musica, un’energia indescrivibile, un impianto luci curato nei minimi dettagli, tra effetti speciali, fuochi d’artificio, fiamme, con l’artista che entra sul palco scendendo dall’alto, regalandoci poi uno dei momenti più carichi di intensità durante il brano “DIO LO SA”, in cui ha cantato a 9 metri e mezzo di altezza, circondato da visual che mostrano una rivisitazione del giudizio universale.

Ad accompagnarlo per il primo dei 3 imperdibili live (così come succederà con nomi sempre nuovi anche nel corso delle altre 2 serate) non potevano mancare amici e colleghi ospiti d’eccezione: al suo fianco l’immancabile Luchè, con cui ha duettato sulle note di “GIÀ LO SAI”, Gigi D’Alessio, con cui ha cantato “Senza tuccà”, MV KILLA in “Amo Ma Chi T Sap” e in “CADILLAC”, dove a sorpresa è stato raggiunto anche da Tony Effe e Mavi in “EMIRATES”.

Soltanto per la festa speciale di Napoli, inoltre, ai componenti della band – Guido Della Gatta alle chitarre, Carmine Landolfi B Dog alla batteria, Francesco Checcho D’Alessio e Max D’Ambra alle tastiere, Cristian Capasso al basso e Dat Boi Dee e Poison Beatz alle due console – si è aggiunta un’orchestra d’archi di 16 elementi, che ha reso il tutto più magico.

Dopo la prima data di Messina e la tripletta del Maradona, queste tutte le altre date confermate del GEOLIER LIVE 2024:

15 GIUGNO – MESSINA – STADIO FRANCO SCOGLIO

21 GIUGNO – NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – SOLD OUT

22 GIUGNO – NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – SOLD OUT

23 GIUGNO – NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – SOLD OUT

28 GIUGNO – ROMA – ROCK IN ROMA – IPPODROMO CAPANNELLE

29 GIUGNO – SERVIGLIANO (FM) – NOSOUND FEST

5 LUGLIO – LUCCA – LUCCA SUMMER FESTIVAL

6 LUGLIO – MILANO – FIERA MILANO LIVE – RHO

12 LUGLIO – STUPINIGI (TO) – SONIC PARK

12 AGOSTO – GALLIPOLI (LE) – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL – PARCO GONDAR

16 AGOSTO – OLBIA (SS) – RED VALLEY

18 AGOSTO – DIAMANTE (CS) – TIRRENO FESTIVAL

Info su www.magellanoconcerti.it.

Continua nel frattempo il successo del nuovo album di Geolier: dopo il debutto, anche questa settimana “DIO LO SA” (Warner Music Italy) è stabile per la seconda settimana consecutiva alla #1 della Classifica Album e della Classifica Formati Fisici di FIMI/GfK Italia. Il disco ha conquistato anche il disco d’oro, con una crescita notevole rispetto al risultato d’esordio de “IL CORAGGIO DEI BAMBINI”, triplicando il numero di copie fisiche vendute, con un +270%, e incrementato il totale delle units fisiche e digitali del 48%.

Già nelle prime 24 ore di “DIO LO SA” – disponibile in digitale e nei vari formati CD e doppio vinile al link https://geolierofficial.lnk.to/diolosa, – era chiaro che Geolier avesse battuto il suo personale record, totalizzando 8.499.599 streams, raggiungendo così il 32% di ascolti in più dell’ultimo album nello stesso periodo. Il disco, la scorsa settimana, ha monopolizzato anche il podio delle Tendenze Musica di YouTube, che oggi vede ancora i visual video di 2 brani: al primo posto “IO T’O GIUR’” feat. Sfera Ebbasta e al secondo “SI STAT’ TU”.

Questa volta l’artista ha fatto le cose in grande anche a livello di produzioni: accanto ai fedelissimi Dat Boi Dee e Poison Beatz – il cui tocco è presente in ogni traccia per uniformare e mantenere il sound caratteristico dell’artista – ha coinvolto anche alcuni tra i producer più importanti e in hype della scena insieme a firme internazionali e giovani producer che si stanno facendo strada in Italia e all’estero. È fuori – al link https://youtu.be/KwEauy4y3gI – anche il videoclip della title-track, che, diretto da Matteo “Baglyo” Baglioni, è una diapositiva di uno dei pezzi più rappresentativi dell’album.

GEOLIER è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena. Il suo ultimo disco, “IL CORAGGIO DEI BAMBINI”, certificato sei volte platino, è stato alla #1 della Classifica degli album più ascoltati del 2023 in Italia su Spotify e della Top Album FIMI 2023. Oltre a una pioggia di certificazioni – 65 dischi di platino e 30 ori collezionati in totale – Geolier, nelle classifiche di fine anno di VEVO, è stato alla #1 della Top 10 Artisti Italia, con 253.1 milioni di views, e alla #3 della Top 10 Video Italia con “Come vuoi”. Il 2024 di Geolier si è aperto con la partecipazione alla 74^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “I P’ ME, TU P’ TE”, certificato triplo platino da FIMI/GfK Italia e che ha debuttato nella Top 50 Global e alla #1 della classifica Top 50 Italia di Spotify e della Top 100 Italia di Apple Music, entrando in seguito anche nella Billboard Global 200. A marzo esce il suo singolo “L’ULTIMA POESIA” (doppio platino) che lo vede insieme a ULTIMO, seguito da “EL PIBE DE ORO” (disco d’oro), che ha anticipato il suo terzo album “DIO LO SA” (disco d’oro). Dopo due tour l’anno scorso, che lo hanno visto esibirsi per tutto lo stivale, con ben 4 date sold out al PalaPartenope di Napoli, adesso è pronto a infiammare l’estate con il suo “GEOLIER LIVE 2024”.

Frecciarossa è Treno Ufficiale di “Geolier Live 2024”. Grazie alla partnership con Frecciarossa, saranno previste agevolazioni per raggiungere i luoghi degli eventi.

Eventi in Bus è servizio bus ufficiale di “Geolier Live 2024”.

Comunicato Stampa: HELP – PR & MEDIA RELATIONS