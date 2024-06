Officina Pasolini: Programmazione del mese di luglio

Share

Tra musica, teatro, letteratura e proiezioni, il mese di luglio chiude la programmazione 2023-2024 di Officina Pasolini, il Laboratorio di Alta formazione artistica e HUB culturale della Regione Lazio diretto da Tosca.

Si parte lunedì 1 luglio alle 21 con la presentazione del libro Territorial Pissings con le ultime interviste a Kurt Cobain (edizioni minimum fax), a trent’anni dalla morte: il ritratto di un grande artista affidato alle sue stesse parole. Cobain, chitarrista, cantante e leader dei Nirvana, si tolse la vita il 5 aprile del 1994, con un colpo di fucile, all’età di ventisette anni. Le interviste raccolte in Territorial Pissings consentono di ricostruire la vita, le idee, la concezione musicale di un genio fragile che, nella lettera d’addio, raccontò con chiarezza la difficoltà nel gestire il successo e l’esposizione mediatica, la sofferenza fisica che lo portò a usare l’eroina come antidolorifico. Parleranno del libro Assunta Martinese, traduttrice del libro e caporedattrice di minimum fax, e Dante Impieri, editor di minimum fax, mentre i giovani artisti in corso e diplomati della sezione Canzone del Laboratorio di Officina Pasolini interverranno con citazioni musicali di brani di Cobain e dei Nirvana, con la supervisione artistica di Piero Fabrizi.

Mercoledì 3 luglio, sempre alle 21, torna Match di Improvvisazione Teatrale il format, diretto da Francesco Brandi che vede alcuni attori diplomati di Officina Pasolini cimentarsi in una sfida artistica senza esclusione di colpi. Due squadre composte da giocatori/attori improvviseranno su temi estratti a sorte a cui verrà di volta in volta abbinato un diverso stile interpretativo sotto l’occhio vigile di un severissimo arbitro. Dopo ogni esibizione, il pubblico in sala vota e determina, alla fine, la squadra vincitrice. Con Angelica Accarino, Marta Beggio, Alessandra De Concilio, Stefano De Santis, Giulia Guastella, Livia Massimi, Claudia Muzi, Francesco Nuzzi e Camilla Pujia.

Dopo il successo del concerto dello scorso 16 giugno, domenica 7 e lunedì 8 luglio alle 21, i giovani artisti della sezione Canzone del Laboratorio di Officina Pasolini si esibiscono sul palco del Teatro Eduardo De Filippo in Open Stage – Le canzoni stanno bene. Nelle due serate metteranno in mostra il loro talento e la crescita artistica acquisita grazie al biennio di alta formazione che si concluderà a dicembre 2024. Sarà interessante scoprire i loro brani, gli arrangiamenti e apprezzare l’amicizia e la complicità che li porta a collaborare tra loro con entusiasmo e creatività.

Martedì 9 luglio alle 21, la cantante italo-argentina nata in Puglia Sarita presenta in concerto il disco di debutto A Flor de Piel (A fior di pelle. Un lavoro accurato di indagine sulla musica d’autore e popolare del Sud del mondo, capace di unire gli stilemi pugliesi con gli afflati latino-americani, in un concentrato elegante di suoni acustici che danno un carattere originale ai brani di autori latini di origine italiana come Piazzolla, Magaldi e D’Arienzo o di autori sudamericani come Bola de Nieve, Gomez, Chavela Vargas, Mercedes Sosa e Caetano Veloso. Alla voce di Sarita, fanno eco le corde della chitarra classica di Giuseppe De Trizio, musicista e compositore con alle spalle quaranta album e importanti progetti musicali come Radicanto e Tabulè, e il suono cristallino del sax soprano di Claudio Carboni.

Giovedì 11 luglio nuovo appuntamento con Superficie Live Show – attori sul palco a portata di video, uno dei format più amati dal pubblico di Officina Pasolini, ideato e condotto da Matteo Santilli. Come sempre ci sarà uno scoppiettante susseguirsi di monologhi, anteprime, brevi video e tante ‘rubriche’ create ad hoc per questo format. Superficie sarà anche in live streaming sulla pagina Facebook di Officina Pasolini.

La stagione di eventi gratuiti di Officina Pasolini si chiude, come lo scorso anno, con Woodstock Pasolini, la festa che domenica 14 luglio a partire dalle ore 20 tutti gli artisti delle sezioni Canzone, Teatro e Multimediale del Laboratorio di Alta formazione regaleranno al pubblico. Mentre sullo schermo al chiuso del Teatro Eduardo De Filippo (dotato di aria condizionata!) andranno in loop cortometraggi, videoclip e altri lavori di ragazze e ragazzi di Multimediale, all’esterno verranno allestiti due palchi per le esibizioni musicali di Canzone e per le performance di Teatro, in un ciclo continuo di arte, condivisione e divertimento.

Comunicato Stampa: Antonella Mucciaccio