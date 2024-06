Gran finale del Contest “Credici Sempre” in memoria di Michele Merlo

Share

A tre anni dalla scomparsa di Michele Merlo, cantautore stroncato da una leucemia fulminante il 6 giugno 2021, l’”Associazione “Romantico Ribelle”, fondata poco dopo la tragedia e presieduta dai genitori dell’artista, continua a promuovere iniziative per ricordare il talento e la sensibilità del giovane musicista.

Dopo il successo dell’evento “Romantico Ribelle – serata per Michele Merlo”, svoltosi il 12 giugno scorso a Verona, il prossimo appuntamento per amici e fan dell’artista è previsto per il 30 giugno a San Mauro Mare (FC) presso l’Arena Arcobaleno, con la finale della seconda edizione del concorso canoro per artisti emergenti “Credici Sempre”. Durante la serata si esibiranno i 10 finalisti del contest, suddivisi in due categorie: cover e inediti. Verranno scelti due vincitori, uno per ogni categoria, che otterranno la produzione e la pubblicazione del brano presentato in gara. Una giuria d’eccezione, composta da Katia e Domenico Merlo, genitori di Michele, Gianni Salvioni (produttore discografico), Massimo Di Bernardo (attore, doppiatore, speaker radiofonico) e Ruggero Ricci (cantautore, vocal coach), avrà il compito di valutare le esibizioni.

L’evento sarà anche un’occasione per incontrare alcuni artisti legati a Michele, che si esibiranno alternando brani del proprio repertorio a canzoni del cantautore vicentino. Tra gli ospiti attesi ci sono Moreno, Cricca, Thomas Bocchimpani, Crytical e Federico Baroni, alcuni dei quali hanno condiviso con Michele l’esperienza del talent show “Amici di Maria De Filippi”. Inoltre, si esibiranno Emanuele Conte, vincitore della “Targa Merlo 2023”, il duo musicale Masala e Foresta, la giovane cantautrice toscana Felicity e Lorenz Simonetti, cantautore e idolo dei teenagers sui social.

Durante la serata, verrà inoltre presentato il libro “Con il cuore tra le righe” di Alice Porta, un’opera dedicata alla memoria di Michele Merlo e al suo profondo legame con la musica.

Una serata che promette di essere un momento di grande musica e commozione con l’immancabile timoniere Gigi Zini, giornalista, conduttore televisivo e presentatore ufficiale della “Partita del Cuore” della Nazionale Italiana Cantanti, che accompagna l’Associazione fin dalla sua nascita

L’appuntamento è quindi per il 30 giugno 2024, dalle ore 21, presso l’Arena Arcobaleno (via della Libertà, ingresso gratuito) a San Mauro Mare (FC). L’evento è organizzato da Play2Give con il supporto dello sponsor tecnico Givova, da #RomagnaWOW, Amare San Mauro e l’ufficio turistico Visit Romagna.

Comunicato Stampa: Sara Salaorni